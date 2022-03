am 30.03.2022 - 11:44 Uhr

Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Schleswig-Holstein

Bitte beachten: Um auch die Sender ohne Werbung berücksichtigen zu können, blicken wir in den folgenden Tabellen auf die Tagesreichweite (Zahl der Hörer, die einen Sender an einem durchschnittlichen Tag mindestens 15 Minuten eingeschaltet haben), nicht die Hörer pro Durchschnittsstunde wie in unseren Top20-Tabellen auf Seite 1. Hier sind auch nur die Hörer gewertet, die aus dem jeweiligen Bundesland kommen.

Top 7 Audio-Angebote in Hamburg (Tagesreichweite! Mo-So)

Hörer in Tsd.

ma 2022/I Hörer in Tsd

ma 2021 Veränderungen

in Prozent Radio Hamburg 335 349 -4,0% NDR 2 200 225 -11,1% NDR 90,3 199 226 -11,9% NDR Info 132 128 +3,1% N-JOY 71 60 +18,3% Deutschlandfunk 71 83 -14,5% Energy Hamburg 60 50 +20,0%

Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So

Top 7 Audio-Angebote in Niedersachsen (Tagesreichweite! Mo-So)

Hörer in Tsd.

ma 2022/I Hörer in Tsd

ma 2021 Veränderungen

in Prozent NDR 2 1.285 1.362 -5,7% NDR 1 Niedersachsen 1.179 1.214 -2,9% Radio ffn 982 1.056 -7,0% Antenne Niedersachsen 553 510 +8,4% N-JOY 401 397 +1,0% NDR Info 332 298 +11,4% Radio 21 313 275 +13,8%

Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So



Top 7 Audio-Angebote in Bremen (Tagesreichweite! Mo-So)

Hörer in Tsd.

ma 2022/I Hörer in Tsd

ma 2021 Veränderungen

in Prozent Bremen Eins 138 141 -2,1% Bremen Vier 110 104 +5,8% Energy Bremen 63 66 -4,5% NDR 2 47 58 -19,0% Bremen Next 38 35 +8,6% NDR 1 Niedersachsen 32 35 -8,6% Radio ffn 26 27 -3,7%

Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So

Top 7 Audio-Angebote in Schleswig-Holstein (Tagesreichweite! Mo-So)



Hörer in Tsd.

ma 2022/I Hörer in Tsd

ma 2021 Veränderungen

in Prozent R.SH 598 630 -5,1% NDR 2 442 488 -9,4% NDR 1 Welle Nord 342 381 -10,2% NDR Info 168 169 -0,6% N-JOY 159 156 +1,9% Radio Hamburg 151 156 -3,2% NDR 90,3 147 140 +5,0%

Quelle: AG.MA, Tagesreichweite Mo-So