Der diesjährige "Bachelor" hat seine letzte Rose vergeben. 2,35 Millionen Menschen ab drei Jahren interessierten sich am Mittwochabend ab 20:15 Uhr durchschnittlich für diese Entscheidung. Das war die beste Reichweite, die "Der Bachelor" in diesem Jahr bei RTL einfuhr – überhaupt landete die Produktion 2022 somit erst zum dritten Mal bei mehr als zwei Millionen Zusehenden. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die zweistündige Ausstrahlung auf 1,21 Millionen Zusehende und damit verbundene 16,9 Prozent Marktanteil. Auch das ist ein Bestwert der Staffel. Stärker lief "Der Bachelor", gemessen an den jeweils vorläufigen Quoten, kurz vor dem Ende der 2021 ausgestrahlten Staffel mit damals 17 Prozent. Für RTL endet somit eine "Bachelor"-Staffel, die in der klassischen Zielgruppe angesichts von 14,3 Prozent Marktanteil leichte Verluste gegenüber der Vorrunde auszuhalten hatte. Unklar ist, ob eine stärkere Nutzung bei RTL+ diese Verluste auszugleichen vermochte.

Marktanteils-Trend: Der Bachelor Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

Im weiteren Verlauf des Mittwochabends sendete RTL noch "RTL Direkt" und "stern TV" und sicherte sich damit angesichts von ermittelten 12,4 und 12,0 Prozent Marktanteil bei den Umworbenen recht gute Werte. Mit 11,9 Prozent Zielgruppen-Tagesmarktanteil war RTL die Spitzenposition am Mittwoch nicht zu nehmen. ProSieben landete bei 8,3 Prozent, was nicht zuletzt an einem zulegenden "TV total" lag.

Die Comedy-Sendung mit Sebastian Pufpaff punktete diesmal mit 13,5 Prozent, was das beste Ergebnis seit Ende Januar ist. Auch die Gesamt-Reichweite stieg sprungartig – gegenüber der Vorwoche legte die 20:15-Uhr-Sendung um rund 300.000 Zusehende zu und bewegte im Schnitt 1,37 Millionen Leute zum Zuschauen. Dem nachfolgenden Journal "Zervakis & Opdenhövel. Live" half all das kaum. Auch in dieser Woche lief die knapp 80 Minuten lange Produktion viel zu schwach. Nur noch 460.000 Menschen schauten im Schnitt zu, bei den Werberelevanten krachten die Marktanteile auf 5,1 Prozent.

Das neue Jörg-Pilawa-Quiz "Quiz für dich" steigerte sich mit seiner vierten Folge in Sat.1 wieder auf 6,2 Prozent. Am Mittwoch schauten 1,49 Millionen Menschen ab drei Jahren zu. Nur 0,43 Millionen waren davon werberelevant - eine magere Ausbeute. Das gilt auch für das nachfolgende Impro-Format "Halbpension mit Schmitz". Die Sendung floppte ab 22:35 Uhr mit gerade einmal noch vier Prozent Marktanteil bei den Jüngeren.

Vox, das mit starken 8,1 Prozent Marktanteil Dritter im Tagesranking wurde, steigerte sich langsam. Vier "Bones"-Folgen liefen am Abend. Die erste kam nicht über knapp vier Prozent Marktanteil hinaus. Nach 23 Uhr standen aber starke 10,4 Prozent zu Buche. Ansonsten sorgten tagsüber "Shopping Queen" (11,6%) und "Zwischen Tüll und Tränen" (9,8%) für sehr starke Ergebnisse. Morgens punktete "CSI: Den Tätern auf der Spur" ab kurz nach acht Uhr mit 13,5 Prozent Marktanteil. Und in der Nacht auf Donnerstag sah teilweise fast jeder Vierte "Medical Detectives". Die ab 2:07 Uhr gesendete Episode kam in der Zielgruppe auf 24,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV