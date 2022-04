Die 17. Staffel von "Germany's Next Topmodel" ist weiterhin auf dem besten Weg, erstmals seit 13 Jahren wieder einen Marktanteils-Schnitt jenseits der 20-Prozent zu erreichen (im Vergleich jeweils die vorläufig gewichteten Zahlen). Auch die neunte Folge dieser Staffel übersprang diese Hürde nun jedenfalls locker: Am Donnerstagabend reichte es für 21,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt sahen im Schnitt 2,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu. "GNTM" sicherte ProSieben damit den Tagessieg in der Zielgruppe.

Eher ernüchternd war allerdings, dass "red" im Anschluss nicht über 9,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus kam. Das Magazin konnte am späten Abend im Schnitt nur 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vom Abschalten abhalten, die nächtliche Wiederholung von "Germany's Next Topmodel" war zwar günstig, aber aus Quotensicht auch keine gute Idee. Der Marktanteil belief sich hier auf nur 4,2 Prozent.

Wenn man in die Quoten-Historie von "Germany's Next Topmodel" zurückblickt, dann lässt sich hier übrigens auch schön ablesen, wie stark die lineare TV-Nutzung in den letzten Jahren vor allem beim jüngeren Publikum zurückgegangen ist. Für einen Marktanteil jenseits der 20-Prozent-Marke reichten am Donnerstagabend 1,32 Millionen 14- bis 49-Jährige. 2009, als zuletzt ein Marktanteils-Schnitt über 20 Prozent erzielt wurde, sahen teils noch über drei Millionen 14- bis 49-Jährige zu. Ein Teil dieses Rückgangs wird durch Online- und zeitversetzte Nutzung wettgemacht - aber sicher nicht alles.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV