Durchschnittlich 6,8 Millionen Menschen verfolgten am Samstagabend im linearen ZDF-Programm ein neuen Ostfriesenkrimi. "Ostfriesensühne" war somit der vierterfolgreichste Film der Reihe, er punktete mit starken 23,2 Prozent Marktanteil insgesamt und sah auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 7,2 Prozent Marktanteil (gegen attraktive Showkonkurrenz) nicht schlecht aus. Direkt danach sorgte auch noch eine "Die Chefin"-Wiederholung mit 5,06 Millionen Zusehenden für starke Ergebnisse. Die 60 Minuten lange Krimifolge kam auf 18,4 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 49-Jährigen hatte sie mit 5,4 Prozent aber etwas Luft nach oben.

Filme zeigten drei Privatsender am Samstagabend. Die höchsten Werte generierte hier Sat.1 mit "Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels" – 1,47 Millionen Menschen schauten zu. Im Gesamtmarkt kam die Wiederholung somit auf ähnliche Werte wie eine neue "DSDS"-Folge bei RTL. In der Zielgruppe zog der Film sogar am RTL-Castingformat vorbei, erreichte 6,6 Prozent, was für Sat.1 dennoch nur ein durchschnittliches Ergebnis ist.

RTLzwei holte derweil mit "American Pie" im Schnitt 4,3 Prozent bei den Umworbenen und somit ebenfalls eher unspektakuläre Werte. 0,42 Millionen Menschen schauten zu. Die Durchschnittsreichweite des um kurz nach 22 Uhr angelaufenen Streifens "Party Animals 2" sank dann auf rund 310.000, mit 3,1 Prozent Marktanteil kann man nicht wirklich zufrieden sein.

Vox generierte unterdessen zur besten Sendezeit mit "Hancock"rund 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, knapp die Hälfte war davon werberelevant. 4,7 Prozent sind das magere Ergebnis in der klassischen Zielgruppe. Bei Vox funktionierten dafür am Vorabend tierische Formate ziemlich ordentlich: Das um kurz vor 18 Uhr begonnene "Hundkatzemaus" erreichte 7,2 Prozent, "Wenn keiner guckt" landete gut eine Stunde später bei 6,2 Prozent. 1,31 Millionen Menschen sahen die Katzen-Sendung.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV