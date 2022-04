© RTL

Das liegt auch daran, dass man ProSieben ziemlich deutlich die Rücklichter zeigte. Der dort gesendete Film "Rogue One: A Star Wars Story" war angesichts von gerade einmal 6,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen nicht allzu gefragt. Schwache Filmquoten muss auch RTLzwei akzeptieren. Der 20:15-Uhr-Streifen "The Lucky One" schnitt mit 3,6 Prozent bei den Umworbenen sehr mäßig ab. 0,65 Millionen Menschen schauten durchschnittlich zu. Auf ähnlichem Niveau schloss sich schließlich eine weitere neue "Love Island"-Folge an, die um 22:20 Uhr begann. Die Flirtshow, die bis 23:50 Uhr im Programm war, brachte es auf magere dreieinhalb Prozent bei den Werberelevanten. 0,35 Millionen Menschen konsumierten die Episode im Schnitt im linearen Programm.

Unter den Privaten war es Vox, das erwartungsgemäß den ersten Rang am Sonntagabend bei den 14- bis 49-Jährigen einnahm – "Kitchen Impossible" war entsprechend auch erster "Tatort"-Verfolger. Die nun gemessenen Quoten des Formats ähnelten dabei den Ergebnissen der Vorwoche. Insgesamt schalteten 1,52 Millionen Menschen die über dreistündige Produktion ein, bei den Umworbenen waren es 0,9 Millionen, was zu tollen 13,4 Prozent Marktanteil führte.

Am Vorabend bei Vox hatte "Ab in die Ruine" mit nur 4,1 Prozent ziemliche Probleme, besser machte es ab 19:11 Uhr dann die Garten-Soap "Ab ins Beet!", die sich auf 6,6 Prozent steigerte. 1,06 und 1,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV