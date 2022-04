am 05.04.2022 - 09:50 Uhr

Die erste Staffel von "Star Trek: Discovery" feierte ihre Deutschland-Premiere schon im Herbst 2017 bei Netflix, kostenlos sehen konnte man sie vier Jahre später dann online bei Pluto TV. Doch erst jetzt brachte Tele 5 sie ins klassische Free-TV. Und dort sorgt sie trotz der langen Verzögerung nun schon die vierte Woche in Folge für richtig gute Quoten. So rechte es erneut um 20:15 Uhr für starke 2,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt eingeschaltet. Zum Vergleich: Der Senderschnitt von Tele 5 liegt bei 0,9 Prozent.

Für "Raumschiff Enterprise" blieben dann aber im Anschluss nur rund 300.000 Trekkies dran, der Marktanteil sank ab 21:15 Uhr daher rapide auf zunächst 0,8 und dann 0,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Dafür konnte Tele 5 mit einer anderen Science-Fiction-Serie schon am Vorabend punkten: Zwei Folgen von "Star Gate" erzielten ab 18:15 Uhr Marktanteile von 2,1 und 2,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe.

Ein richtig starker Abend war's auch wieder für ZDFneo, wo man sich weiter auf "Inspector Barnaby" verlassen kann. Eine Gesamt-Reichweite von 1,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ist eine sehr beachtliche Zahl für den ZDF-Ableger, der Marktanteil lag um 20:15 Uhr bei 6,9 Prozent. Die zweite Folge im Anschluss sahen dann noch 1,68 Millionen Menschen, der Marktanteil zog hier noch weiter auf 8,7 Prozent beim Gesamtpublikum an. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 2,9 und 2,8 Prozent Marktanteil sehr gut.

Zufrieden sein kann man auch bei Super RTL mit dem Montagabend. Drei Folgen von "Bones" erzielten dort Marktanteile zwischen 2,7 und 4,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Der Disney Channel kam mit drei Folgen "Desperate Housewives" hingegen nicht über 0,3 bis 1,3 Prozent hinaus, zum Start in den Abend erzielte "Disney Magic Moments" auch nur maue 0,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Nitro setzte auf einen Marathon von "Alarm für Cobra 11". Der ließ sich um 20:15 Uhr mit 1,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zwar noch mau an, dann ging's aber Stück für Stück nach oben, ab Mitternacht wurden dann herausragende 5,5 Prozent Marktanteil erzielt. Erfreuliche Quoten gab's zudem auch für DMAX: "Fast N' Loud" überzeugte um 20:15 Uhr mit 2,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Richard Hammond's Car Workshop" kam danach auf 2,3 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV