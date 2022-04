Deutlicher Aufwärtstrend: Nachdem eine im Dezember gesendete Pilotfolge von "Byuing Blind" bei RTL in der Primetime etwas mehr als neun Prozent Zielgruppen-Marktanteil holte, startete die neue Staffel vor zwei Wochen am Dienstagabend mit annähernd zehn Prozent bei den Umworbenen. In dieser Woche nun (vergangenen Dienstag lief gegen ein Fußball-Länderspiel eine Wiederholung) sicherte sich eine Erstausstrahlung der Produktion vergleichsweise starke 11,9 Prozent Marktanteil. Erstmals lag die Sendung aus dem Hause Red Seven somit im zweistelligen Bereich.

Mit 1,83 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern wurde obendrein ein neuer Reichweiten-Bestwert gemessen. Auf ähnlichem Niveau liefen im weiteren Verlauf des Abends übrigens auch die Info-Programme "RTL Direkt" und "Extra": Bei den 14- bis 49-Jährigen sicherten sie sich 11,7 und 11,4 Prozent Marktanteil. Dennoch: Knapp zehn Prozent Tagesmarktanteil sind für die Kölner kein guter Wert. Immerhin: Sat.1 zeigte man mit dem Abendprogramm sehr deutlich die Rücklichter. Beim Münchner Sender liefen US-Serien weiterhin sehr schwach. "Clarice Starling" kam mit einer Doppelfolge zur besten Sendezeit nicht über viereinhalb Prozent Marktanteil hinaus, "Navy CIS" gab nach 22 Uhr auf vier Prozent nach und "Bull" schloss sich am späteren Abend sogar mit weniger als drei Prozent an. 0,93, 0,88 und 0,59 Millionen Zusehende wurden insgesamt gemessen.

Einen – gemessen am Senderschnitt – ordentlichen Abend erlebte sixx. Zwei "Lucifer"-Folgen eröffneten die Primetime mit je 1,6 Prozent bei den Umworbenen. Nach 22:15 Uhr schloss sich ein "Supergirl"-Doppelpack mit 1,3 sowie 1,8 Prozent an. Stark unterwegs war am Dienstag obendrein Nitro. 3,3 und 3,5 Prozent Zielgruppen-Marktanteil generierten die Filme "Der Wixxer" und "Neues vom Wixxer" – somit lag Nitro gar nicht so weit von Sat.1 entfernt und am späten Abend teils sogar auf Augenhöhe oder vor dem Vollprogramm. 0,58 und 0,57 Millionen Menschen schauten "Der Wixxer" und "Neues vom Wixxer". Der ab 23:40 Uhr gezeigte Film "Horst Schlämmer – Isch kandidiere!" schloss das Abendprogramm mit dreieinhalb Prozent bei den Umworbenen erfolgreich ab.

Nitro erreichte am Dienstag 2,4 Prozent Zielgruppen-Tagesmarktanteil, stärker unterwegs war noch DMAX mit 2,7 Prozent Tagesmarktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Dort sorgten in der Primetime die "Steel Buddies", "Der Germinator" und "Heinz im Glück" für Werte um die drei Prozent. Nachmittags stiegen die Quoten, etwa bei den "Outback Opal Hunters", auf teils viereinhalb Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV