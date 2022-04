Mit der "Friesland"-Wiederholung "Klootschießen" sicherte sich der Spartensender ZDFneo am Dienstagabend starke Werte: 1,66 Millionen Menschen sahen den Krimi ab 20:15 Uhr. Die Ausstrahlung bescherte dem Kanal somit 5,8 Prozent Marktanteil insgesamt und auch die bei den 14- bis 49-Jährigen gemessenen 1,8 Prozent sind angesichts der Tatsache, dass es sich bei der Episode um Archivware handelt, nicht von schlechten Eltern. Der Krimi trieb zudem die Quoten der Serie "Doppelhaushälfte" an.

Ab 21:45 Uhr erreichten die vorletzte Folge des Formats im Programm von ZDFneo noch 0,87 Millionen Zusehende, gut 20 Minuten später kam eine weitere Folge noch auf 0,67 Millionen. Folge: 3,3 und 3,0 Prozent Marktanteil wurden insgesamt ermittelt. Nur in der Debütwoche lagen die Marktanteile beim Publikum ab drei Jahren noch höher. In der kommenden Woche wird ZDFneo am Dienstagabend die Serie "Aus dem Tagebuch eines Uber-Fahrers" zeigen.

Ziemlich zufrieden dürfte auch der kleine Sender HGTV sein, der sein Programm mit diversen Flippingformaten bestückt und in erster Linie Häuser renovieren lässt. Am Dienstag ab 21:10 Uhr lief dort "Die Meistergärtner – Deutschlands grüne Oasen". Die Serie lief 2021 in Erstausstrahlung und wird derzeit erneut gesendet. Dafür sind die gemessenen 0,6 Prozent in der Zielgruppe ein absolut achtbarer Wert. Rund 50.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ab drei Jahren interessierten sich für das Format.

Einen durchwachsenen Abend erlebte Servus TV. Dort gab es ab 19:30 Uhr zunächst ein PrePlay-Off-Eishockey-Spiel aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) zu sehen. Rund 100.000 Menschen schauten dieses an, der ermittelte Marktanteil bewegte sich somit bei 0,3 Prozent insgesamt. 0,2 Prozent waren es bei den Jungen. Der sich um 22:10 Uhr anschließende "American Song Contest" bleibt derweil ein Flop. Die Reichweite ging auf nur noch rund 40.000 Zusehende zurück, die Quoten sanken im Gesamtmarkt auf 0,2 und bei den 14- bis 49-Jährigen auf kaum mehr messbare 0,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV