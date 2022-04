Mit acht Prozent Marktanteil erreichte die dritte Episode der ProSieben-Spielshow "Lucky Stars" vor zwei Wochen am Dienstagabend zur besten Sendezeit etwas überraschend einen Bestwert. Vergangene Woche pausierte das Format wegen eines Fußball-Länderspiels. In dieser Woche nun kam die von Christian Düren moderierte Show nicht mehr an die vorherigen Werte heran. Stattdessen musste ProSieben am Dienstagabend zur besten Sendezeit mit gerade einmal 6,2 Prozent Zielgruppen-Marktanteil Vorlieb nehmen. Die Gesamt-Reichweite fiel auf 0,76 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Bei den 14- bis 49-Jährigen lag "Lucky Stars" somit auf Augenhöhe mit einer von Vox eher kurzfristig angekündigten Doku über illegalen Welpenhandel. Das Format mit Martin Rütter lief am Dienstagabend ab 20:15 Uhr bei Vox und erreichte dort 6,1 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt schalteten 1,05 Millionen Menschen ab drei Jahren ein. "Hot oder Schrott", das in dieser Woche somit erst um 22:15 Uhr startete, gelangte auf magere 4,7 Prozent. Rund 610.000 Menschen ab drei Jahren blieben dran.

Im ProSieben-Programm tat sich am späten Abend einmal mehr "Late Night Berlin" äußerst schwer. Das Format kam ab 22:50 Uhr nicht über 5,6 Prozent Marktanteil hinaus und zog somit den Senderschnitt nach unten. Rund 330.000 Menschen sahen die Sendung linear. Die fünf bisher in diesem Jahr gesendeten Episoden der Show liegen im Schnitt unterhalb der Marke von sechs Prozent bei den Werberelevanten. Die Staffel aus dem Herbst 2021 kam hier immerhin noch auf rund acht Prozent.

Sehr schwach blieb ein weiteres Mal "Love Island", das bei RTLzwei ab 22:15 Uhr lief. Im linearen Programm kam die Kuppelshow auf gerade einmal 3,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. 0,37 Millionen Menschen schauten zu. Wie viele Menschen die Staffel derzeit bei RTL+ schauen, ist nicht bekannt. Klar stärker unterwegs bei RTLzwei war die 20:15-Uhr-Sendung "Armes Deutschland – Stempeln oder abrackern?" Diese lag mit 6,3 Prozent in der Zielgruppe sogar leicht vor ProSieben und Vox. Rund 900.000 Menschen ab drei Jahren sahen zu.

Recht unspektakulär verlief der Abend für Kabel Eins. Die beiden Filme "Shrek 2" und "Year One" sicherten sich bei den Umworbenen fünf und 5,7 Prozent Marktanteil. Die gemessenen Reichweiten bei allen Zuschauerinnen und Zuschauer verliefen sich auf durchschnittlich 0,69 und 0,49 Millionen. Der Tagessieg am Dienstagabend ging unterdessen an Das Erste. Eine neue "Mord mit Aussicht"-Folge sicherte sich dort im Schnitt 5,52 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Somit lag Das Erste auch weit vor dem ZDF, dort interessierten sich ab 20:15 Uhr nämlich nur zwei Millionen Personen für eine "ZDFzeit"-Ausgabe zum Thema "Flucht nach Deutschland".





Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV