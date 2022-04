In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Der meistgesehene Spot war dabei wieder der Spot von Lidl zu den aktuellen Angeboten, die am Donnerstag starten - wie auch schon in der vergangenen Woche werden dafür im Vorfeld am Dienstag und Mittwoch besonders viele Spots geschaltet. Erneut erreichte Lidl mit dem meistgesehenen Spot am Mittwoch dabei über 100 XRP, kein anderer Spot kam auch nur annähernd in diesen Bereich.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Lidl ist mit den 143 Ausstrahlungen für diesen einen Spot auch im Ranking der meistgezeigten Spots ganz weit oben, nur Smava hat natürlich wie immer noch mehr. Auch wieder vertreten ist Sky, das 95 Mal den Spot über das Kombi-Angebot mit Netflix geschaltet hat. Allerdings lief fast ein Viertel der Spots auf dem Kleinstsender HGTV, dahinter folgen Welt und Deluxe Music. Zwar wurden auch RTL und Vox belegt, alles in allem reichte es aber nicht für mehr als rund 28 XRP.