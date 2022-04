Bei RTL dürfte man schon im Vorfeld gejubelt haben, als Eintracht Frankfurt in der Europa League der FC Barcelona als Gegner fürs Viertelfinale zugelost wurde, nachdem dieser die Gruppenphase der Champions League nicht überstanden hatte. Einen solch namhaften Gegner gibt's in der Europa League jedenfalls nicht allzu oft. Und das spiegelte sich am Donnerstag nun auch in den Qutoen der Übertragung wider.

Schon die erste Hälfte verfolgten im Schnitt 4,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, was 14,6 Prozent Marktanteil entsprach. Und nachdem die Partie zu diesem Zeitpunkt noch völlig offen 0:0 stand, zog das Interesse in Halbzeit 2 nochmal deutlich an: Die Gesamt-Reichweite kletterte auf im Schnitt 5,0 Millionen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 21 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es sogar noch etwas besser aus: 18,2 Prozent Marktanteil wurden während der ersten 45 Minuten erzielt, 23,8 Prozent während der zweiten. Für RTL waren es die besten Europa-League-Werte seit Frankfurt 2019 gegen Chelsea angetreten war.

Einziges Manko: Das Publikum fand sich größtenteils wirklich erst zu Beginn der Übertragung ein und war danach auch schnell wieder weg. Die Highlights-Sendung, die auch die Zusammenfassung anderer Spiele enthielt, kam nach 23 Uhr schon nur noch auf mäßige 10,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 1,45 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt im Schnitt zu. Die Vorberichterstattung ab 20:30 Uhr kam nicht über 9,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. Auch das "News Spezial" um 20:15 Uhr blieb mit 8,6 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe blass.

Doch das alles wird man heute bei RTL nur als Randnotiz wahrnehmen, gelang es doch mit dem Fußball, endlich auch mal gegen "Germany's Next Topmodel" anzukommen. Und trotzdem darf man auch bei ProSieben erneut sehr zufrieden sein. Die Zielgruppe von Germany's Next Topmodel überschneidet sich offenbar kaum mit der der Eintracht-Fans, die Gesamt-Reichweite lag mit 2,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern jedenfalls trotz der stärkeren Konkurrenz nur minimal unter dem Vorwochen-Wert. Und dass der Marktanteil in der Zielgruppe zum zweiten Mal in dieser Staffel unter die 20-Prozent-Marke fiel war auch eher der insgesamt Fußball-bedingt etwas höheren TV-Nutzung zuzuschreiben als nennenswerten Reichweiten-Verlusten für "GNTM". Mit 19,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sah es ohnehin trotzdem sehr gut aus. Auch hier gilt aber: Nach der Sendung war das Publikum schnell weg, "red" blieb bei mäßigen 10,3 Prozent hängen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV