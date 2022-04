Durch den Krieg in der Ukraine hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in den vergangenen Wochen weltweite Bekanntheit erlangt. Das führte nun dazu, dass Arte schon vor einiger Zeit in seiner Mediathek die Comedyserie "Diener des Volkes" anbietet, in der Selenskyj einst die Hauptrolle spielt. Am Freitag zeigte der Kultursender die ersten vier Folgen sogar im linearen Fernsehen - und wäre angesichts des durchaus beachtlichen Interesses gut beraten, auch die weiteren Folgen dort auszustrahlen.

Tatsächlich könnn sich die Quoten sehen lassen, insbesondere beim jungen Publikum, wo die erste Folge ab 21:45 Uhr bereits einen Marktanteil von 1,0 Prozent erzielte. Nach einem zwischenzeitlichen Rückgang auf 0,6 Prozent, der sich wohl auch mit der Konkurrenz durch die "heute-show" erklären lässt, ging es ab 22:58 Uhr wieder nach oben - zunächst auf 1,1 Prozent und dann sogar auf 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Diener des Volkes" lag damit deutlich über den Normalwerten von Arte.

Insgesamt erreichten die erste Folge der ukrainischen Serie zunächst durchschnittlich 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, am späten Abend wurden immer noch 150.000 Menschen gezählt. Erfolgreich war Arte aber auch schon um 20:15 Uhr: Dort erreichte der Spielfilm "Die Luft zum Atmen" über eine an Mukoviszidose erkrankte Frau im Schnitt 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die beim Gesamtpublikum für einen Marktanteil von 1,3 Prozent sorgten.

Gefragt waren am Freitag aber auch viele Dritte Programme, allen voran das NDR Fernsehen, das es auf einen bundesweiten Tagesmarktanteil von 3,0 Prozent brachte. Zum Erfolg trug etwa die "NDR Talk Show" bei, die mit 880.000 Zuschauenden auf 4,8 Prozent Marktanteil kam. Der junge Ableger "deep und deutlich" hielt danach noch 370.000 Personen vor dem Fernseher. Besonders beachtlich: Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei starken 3,1 Prozent. Ein schöner Erfolg gelang zudem dem BR, der mit "Hubert und Staller" zum Start in den Abend bis zu 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer unterhielt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV