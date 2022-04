Marktanteile jenseits der 20-Prozent-Marke sind für "The Masked Singer" derzeit samstags nicht mehr zu holen, trotzdem bleibt auch die mittlerweile bereits sechste Staffel mit den maskierten Stars für ProSieben ein voller Erfolg. An diesem Samstag lag der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen bei 18,1 Prozent und damit auf einem ähnlichen Niveau wie in der vergangenen Woche, auch die Gesamt-Reichweite war im Vergleich zur Vorwoche mit 2,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nahezu unverändert.

In der Zielgruppe war "The Masked Singer" damit am Samstagabend mit großem Vorsprung Marktführer, zudem holte auch das drangeflanschte "red" noch starke 15,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Diese starke Primetime verschaffte ProSieben am Samstag einen Tagesmarktanteil von 10,5 Prozent, obwohl es tagsüber auch mal richtig mau ausgesehen hatte. Die Formel E-Übertragung am Nachmittag etwa kam nicht über 4,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe hinaus. Doch in der Tages-Endabrechnung war ProSieben allen anderen Sendern weit enteilt, das zweitplatzierte Vox kam nicht über 6,6 Prozent hinaus.

Dass RTL erst auf Platz 3 auftaucht, weist schon darauf hin: Die Quotenmisere von "DSDS" hat weiter angehalten. Zwar ließ "DSDS" das in der vergangenen Woche aufgestellte Allzeit-Tief wieder hinter sich, mit einem Marktanteil von nur 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen kann man bei RTL aber trotzdem überhaupt nicht zufrieden sein - nach dem Fehlschlag mit der Neuaufstellung des "Supertalents" gerät damit auch die erste Nach-Bohlen-Staffel von "DSDS" mehr und mehr zu einem bitteren Fehlschlag. Die Gesamt-Reichweite sank im Vergleich zur Vorwoche sogar noch minimal, nur noch 1,45 Millionen Menschen verfolgten die Sendung vom Samstag im Schnitt.

Und nachdem sich schon immer weniger für die Show selbst erwärmen können, war das Interesse an den Porträts von zweien der Jury-Mitglieder erwartungsgemäß auch nicht gerade ausgeprägt. "Absolut Ilse De Lange" kam ab 23 Uhr nicht über 4,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus, "Absolut Toby Gad" danach sogar nur auf 4,0 Prozent. Und mit "Prominent getrennt" rutschte RTL mit 2,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nach 1 Uhr nachts endgültig auf Spartensender-Niveau ab.

Doch schon in der Priemtime sortierte sich "DSDS" auch beim jungen Publikum noch hinter der "Giovanni Zarrella Show" des ZDF ein, die 8,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte. Das war zwar ein Stück von der Zweistelligkeit entfernt, die die Sendung noch im Februar erreichte, lag aber trotzdem merklich über dem ZDF-Senderschnitt. Insgesamt hatten 3,97 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung eingeschaltet, was 14,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Das lag auf dem Niveau der letzten Ausgabe. "DSDS" musste sich in der Zielgruppe zudem auch knapp Sat.1 geschlagen geben, wo der Film "Big Game - Die Jagd beginnt" um 20:15 Uhr 7,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV