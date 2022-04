Für die ARD hat es sich gelohnt, das israelische Vorbild, das u.a. auch schon in den USA als "Your Honor" adaptiert worden war, auch in Deutschland unter dem Titel "Euer Ehren" neu umzusetzen. Auch wenn die Folgen schon seit einer Woche in der Mediathek zum Abruf bereit stehen, überzeugte am Samstagabend nun auch die lineare Ausstrahlung aus Quotensicht.

So ließen sich um 20:15 Uhr im Schnitt 4,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer auf die Serie mit Sebastian Koch ein (Ein ausführliches Interview mit dem Schauspieler gibt's hier.) Das reichte für einen Marktanteil von 16,4 Prozent beim Gesamtpublikum und machte Das Erste zu diesem Zeitpunkt zum Marktführer. Bei den 14- bis 49-Jährigen betrug der Marktanteil nur mäßige 6,2 Prozent - insbesondere in dieser Altersgruppe gilt aber natürlich, dass es hier ganz entscheidend auch auf die Zahl der Mediatheken-Abrufe ankommt.

Im Lauf des Abends verlor "Euer Ehren" dann allerdings nach und nach Publikum. Das Erste zeigte vier Folgen am Stück, die zweite Episode hatte im Schnitt schon rund 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauer verloren, Folge 3 kam noch auf eine Reichweite von 3,93 Millionen, die vierte Folge lag bei 3,67 Millionen zusehenden Menschen. Die Marktanteile bewegten sich aber auch im weiteren Verlauf zwischen 14,7 und 15,2 Prozent und damit auf einem starken Niveau. Bei den 14- bis 49-Jährigen pendelte der Marktanteil im weiteren Verlauf zwischen 5,1 und 5,9 Prozent.

Am Nachmittag hatte die ARD ein Qualifikationsspiel der deutschen Frauen-Fußballnationalelf übertragen, dass gegen Portugal mühelos gewonnen wurde. Von Reichweiten wie bei den männlichen Kollegen waren die Damen aber natürlich weit entfernt, mit 1,7 Millionen Menschen vor dem Fernseher reichte es aber zumindest für solide 11,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und 5,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Bundesliga-"Sportschau" danach verfolgten dann 3,76 Millionen Menschen, die Marktanteile beliefen sich auf 18,0 Prozent beim Gesamtpublikum und 14,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zur etwa gleichen Zeit erreichte Sky knapp 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit der Übertragung des Berliner Derbys zwischen Hertha BSC und Union. Das entsprach einem Marktanteil von 3,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Mit der Konferenz am Nachmittag hatte Sky 12 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe verzeichnet.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV