In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Während das AdScanner-Ranking mit Amazon und Vodafone von zwei altbekannte Hitlisten-Gäste angeführt wird, schob sich am Samstag mit De'Longhi Deutschland ein Unternehmen bis auf Platz 3 nach vorne, das man eher selten unter den reichweitenstärksten Spots findet. Doch mit 91 Ausstrahlungen des Spots für den Kaffee-Vollautomat erreichte das Unternehmen fast 47 XRP. Die höchste Reichweite wurde laut den AdScanner-Daten dabei übrigens mit einer Ausstrahlung im ZDF erzielt, generell am meisten Reichweite wurde durch die Belegung von Sat.1 eingefahren, wo der Spot nicht nur in der Primetime, sondern auch schon vormittags während der Wiederholung des "Großen Backens" geschaltet war. Für DeLonghi war es der reichweitenstärkste Tag für seine Spots in diesem Jahr.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Nach einer mehrwöchigen Pause hat seit einigen Tagen auch der Autohersteller Kia seine TV-Werbung wieder hochgefahren, am Samstag lief der Spot für das Modell EV6, das als "Auto des Jahres" ausgezeichnet wurde, 126 Mal, nur der Smava-Spot war häufiger zu sehen. Dabei suchte man vor allem das Sport-Umfeld: Sky Sport News, weitere Sky-Sport-Sender und Sport1 waren allesamt stark belegt, größere Sender hingegen nur selten. So erklärt sich, dass die Reichweite für die enorm hohe Zahl an Ausstrahlungen mit 32,5 XRP eher begrenzt blieb.