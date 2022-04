In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Amazon war am Sonntag, also sieben Tage vor dem Ostersonntag, im deutschen Werbefernsehen sehr präsent. Insgesamt schaltete der Internet-Riese 285 Werbespots – elf verschiedene waren allein am Sonntag im Einsatz. Mit einem Spot für satte Rabatte in Sachen Oster-Angebote belegte der Versandhandel sogar den ersten Rang, er lief 121 Mal im deutschen Fernsehen und erreichte somit einen starken XRP in Höhe von 78,26. Mit einem weiteren Spot für das Angebot von Amazon kam das Unternehmen zudem auch noch auf Platz vier im XRP-Ranking. 74 Ausstrahlungen brachten einen XRP in Höhe von rund 50.

© AdScanner

Damit aber noch nicht genug. Laut getrommelt wurde auch für das anstehende Fußballspiel zwischen Bayern München und Villareal: Die Champions-League-Partie läuft am Dienstagabend exklusiv bei Prime Video. Für das Match hatte Amazon am Sonntag 65 Werbeplätze gebucht, eingesetzt wurden dabei sechs unterschiedliche Spots. Und dann steht auch die dritte Staffel der Eigenproduktion "LOL" in den Startlöchern. Für die Comedy mit Michael Bully Herbig buchte der Dienst 31 Werbeplätze – bestückt wurden mit dem "LOL"-Spot besonders häufig Vox und Vox Up, er lief aber vereinzelt auch bei ProSieben, Sat.1 und RTL. Den höchsten XRP sammelte der Spot am Vox-Vorabend während "Ab ins Beet".

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.