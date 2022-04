am 12.04.2022 - 08:56 Uhr

Die laufende Staffel der ARD-Vorabend-Krimiserie "Morden im Norden" neigt sich langsam ihrem Ende entgegen – und das nun mit dem schon zweiten Rekord in Folge. Am Montag ab 18:50 Uhr kam eine Erstausstrahlung der Serie auf 14,6 Prozent Marktanteil und sicherte sich somit nochmals ein Zehntel mehr als in der Vorwoche. Die gemessenen Quoten im Gesamtmarkt stellten einen neuen Allzeit-Rekord für die Produktion dar. Insgesamt interessierten sich 3,09 Millionen Menschen für den Krimi. Die Zuschauenden waren aber nur zu geringem Teil zwischen 14 und 49 Jahren alt; aus dieser Gruppe nämlich generierte die Folge gerade einmal 0,16 Millionen Menschen (4,1%).

Mit 9,2 und 9,9 Prozent Marktanteil recht gut lief die Primetime im Ersten, die am Montagabend aus "Tierische Wohngemeinschaften" und einer weiteren "Hart aber fair"-Folge bestand. 2,59 und 2,65 Millionen Menschen schalteten ein. Die "Tagesthemen" steigerten sich nach 22:15 Uhr auf starke 13,7 Prozent, die Reichweite wuchs auf durchschnittlich 2,83 Millionen.

Große Probleme machten am Montag die RTL-"Tutorial Tester" um 15 Uhr. Die noch recht neue Sendung schaffte nicht mehr als katastrophale 2,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Punkt Zwölf" war zuvor immerhin noch bei 9,2 Prozent gelandet. Für die 15-Uhr-Sendung war es der bis dato zweitschwächste Wert bei den klassisch Umworbenen. Nur noch 0,22 Millionen Personen schalteten ein. Schwer tat sich dann um 16 Uhr auch das Format "Die Retourenprofis" mit gerade einmal 4,4 Prozent.

Stark in die Woche gestartet ist unterdessen das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" zwischen 5:30 und 10 Uhr: Die Sendung erreichte erstmals seit Ende Januar wieder durchschnittliche Quoten von mehr als 20 Prozent. Ermittelt wurden 20,2 Prozent. Die "Punkt"-Sendungen am Morgen bei RTL sicherten sich zwischen 7,7 und 11,7 Prozent bei den Werberelevanten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV