In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

130 Mal warb das Möbelhaus Ikea am Dienstag für seine Einrichtungsideen mit einem Spot, in dem eine Frau einen sehr stressigen Tag zu haben scheint und sich dann erleichtert abends daheim in ihren vier Wänden verkriechen kann. Nur Smava war am Dienstag im deutschen Fernsehen mit über 200 Schaltungen für einen einzigen Spot noch häufiger vertreten. Sowohl Smava als auch Ikea schafften es trotz der hohen Anzahl an Buchungen aber nicht unter die Spitzenreiter in Sachen XRP, denn sie entschieden sich mehrheitlich nicht für die ganz reichweitenstarken Programme, wie eine genaue Beleuchtung des Ikea-Spots belegt. Das Möbelhaus warb nämlich besonders stark am Morgen und am Nachmittag für seine Produkte und setzte dabei auch auf einen spannenden Mix an ausstrahlenden Sendern.

Der Ikea-20-Sekünder lief auf fünf der sechs großen Privatsender (Sat.1 war komplett außen vor), am häufigsten bei RTLzwei. Aber auch in der Nische vermutete Ikea seine Zielgruppe. Die mit Abstand meisten Spots wurden entsprechend auf Warner TV Comedy abgespult, auch Sky One und Sky Cinema wurden gut mit Buchungen bedacht. Wenig überraschend erzielte der Ikea-Spot den besten XRP bei einer der nicht ganz so häufigen Primetime-Schaltungen, nämlich im Rahmen einer "Die Geissens"-Ausstrahlung. Betrachtet man nur die Zeitzonen, in denen Ikea besonders aktiv war (also morgens von sechs bis neun und nachmittags zwischen 13 und 17 Uhr), wurde der stärkste XRP während "Punkt 8" bei RTL und während einer "Trödeltruipp"-Wiederholung bei RTLzwei am Nachmittag ermittelt. Auf nicht-messbare XRP-Werte kamen diverse Ausstrahlungen auf den Sky-Filmsendern.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.