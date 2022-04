am 13.04.2022 - 09:26 Uhr

Das neue ZDF-Experiment "Don't stop the Music" mit Bülent Ceylan legte aus Quotensicht einen eher verhaltenen Start hin: Ab 22:15 Uhr sahen im Schnitt 1,65 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 9,1 Prozent entsprach, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 6,4 Prozent erzielt.

Vor allem verglichen mit den davor und danach laufenden Sendungen sind das eher überschaubare Werte. Das "heute-journal" zählte noch 4,08 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und erzielte so Marktanteile von 17,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 12,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. "Markus Lanz" ließ danach die Reichweite wieder merklich auf 2,08 Millionen steigen, die Marktanteile lagen hier bei 16,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 11,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Zum Start in den Abend hatte das ZDF im Vergleich zum Ersten noch wie dienstags gewohnt klar den Kürzeren gezogen. "ZDFzeit" zum Thema Ufos erreichte 2,11 Millionen Menschen, "Frontal" danach 2,29 Millionen. Im Ersten ging die erste Staffel der Neuauflage von "Mord mit Aussicht" hingegen vor 5,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zu Ende. Das entsprach Marktanteilen von 19,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Die Krimiserie war damit die meistgesehene Sendung des Tages, verabschiedete sich allerdings mit der geringsten Reichweite dieser Staffel. Zu erklären ist das teils womöglich auch durch die Konkurrenz durch die Champions-League-Übertragung des Bayern-Spiels bei Amazon, für das allerdings keine Reichweitendaten vorliegen. Alerdings zeigte der Quotentrend innerhalb der Staffel generell sukzessive nach unten. Im Schnitt erreichte die Staffel linear knapp weniger als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die letzte Staffel mit alter Besetzung lag im Schnitt bei rund sechseinhalb Millionen. Aus Quotensicht dürfte man bei der ARD aber damit in jedem Fall zufrieden sein, zumal der Marktanteils-Schnitt auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit fast elf Prozent weit über den ARD-Normalwerten lag.

Im Anschluss an "Mord mit Aussicht" sahen sich 4,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer "In aller Freundschaft" an, das entsprach einem Marktanteil von 16,8 Prozent beim Gesamtpublikum und 8,0 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei "Fakt" waren danach noch 2,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer dabei, ehe die "Tagesthemen" die Reichweite nochmal auf 2,58 Millionen steigen ließ.

Nachtrag: Wie die AGF am Mittwochmittag mitteilt, gab es eine technische Störung beim Datenabruf der Qutoenboxen, wodurch nur von 88 Prozent der Panel-Haushalte Daten vorliegen. Die Werte sind also mit Vorsicht zu genießen, es kann es in den endgültig gewichteten Daten zu größeren Verschiebungen kommen.

