am 13.04.2022 - 11:33 Uhr

In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Nachdem in den letzten Wochen McDonald's mit dem Spot für seinen fleischlastigen "Double Big Mac" häufig weit oben im Spot-Ranking von AdScanner war, hat am Dienstag nun der Konkurrent Burger King das Werbe-Zepter übernommen - zumindest fest, dann das mittwochs immer stark vertretene Lidl mit seinen Wochenangeboten führt die Liste der Spots mit der höchsten Bruttoreichweite der AdScanner-Messung zufolge deutlich an.

Direkt dahinter platziert sich dann aber schon Burger King mit dem nur sieben Sekunden langen Spot für seine Burger-Kollektion mit Mac&Chees-Pattys. Für Burger King war es die erste TV-Schaltung nach einer einmonatigen TV-Sendepause - und zugleich der reichweitenstärkste TV-Werbetag für das Unternehmen im ganzen bisherigen Jahr. Das Unternehmen schaltete den Spot gleich 115 Mal, ging dabei aber durchaus selektiv vor. Am häufigsten lief der Spot bei ProSieben - was vor allem an extrem vielen Schaltungen schon im Vormittagsprogramm lag - gefolgt von RTLzwei und Comedy Central. Sender wie Sat.1 und Kabel Eins wurden hingegen ebenso wie die Öffentlich-Rechtlichen gar nicht belegt.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Auch in der Hitliste der meistgezeigten Spots schaffte es Burger King bis auf Platz 4 nach vorne, auch McDonald's ist dort mit 93 Schaltungen für seinen Sieben-Sekünder aber noch vertreten. McDonald's hatte unterdessen neben dem kurzen Spot auch längere Image-Spots, die mit dem Claim "Es gibt immer etwas, das uns verbindet" kein bestimmtes Produkt bewarben, geschaltet. Zwei Versionen mit 20 und 30 Sekunden Länge brachten es zusammen auch noch auf 40 Schaltungen, womit die Gesamtzahl über der von Burger King lag.