Wegen Corona ließ "Die Passion" zwei Jahre auf sich warten, doch am Mittwochabend feierte das prominent besetzte Live-Spektakel bei RTL doch noch seine Premiere - und stieß dabei auf recht großes Interesse. Durchschnittlich 2,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich ab 20:15 Uhr für die Übertragung aus Essen, sodass der Marktanteil beim Gesamtpublikum überzeugende 11,1 Prozent betrug. Das reichte zwar nicht, um ZDF und ARD in die Schranken zu weisen, doch zumindest in der Zielgruppe lag die Show ganz vorne.

860.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren reichten, um den Marktanteil in dieser Altersklasse auf 14,1 Prozent zu treiben - das ist zwar keine fulminante Quote, aber ein Wert, der inzwischen deutlich über dem Senderschnitt von RTL liegt. Mehr junges Publikum erreichte am Mittwoch nur die "Tagesschau". Zufrieden kann man in Köln auch deshalb sein, weil es nicht nur recht gut gelang, das Publikum zu halten, sondern im Laufe des Abends auch noch einige "Passions"-Fans hinzuzugewinnen.

Erfolgreich war der Sender im Anschluss zudem mit "RTL Direkt", das noch 2,45 Millionen Menschen vor dem Fernseher hielt und für einen Marktanteil von 14,0 Prozent sorgte - immerhin der beste Wert seit mehr als zwei Wochen. Auch "Stern TV" konnte den Windschatten für sich nutzen und im weiteren Verlauf des Abends mit 12,2 Prozent sowie insgesamt 1,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern punkten. Die Erfolge in der Primetime, aber auch am Vorabend, verhalfen RTL letztlich auch zur Tagesmarktführerschaft.

Dass nicht mehr als 10,5 Prozent in der Zielgruppe drin waren, lässt sich auf die nach wie vor großen Problemen im Tagesprogramm zurückführen. So fiel "Punkt 8" am Morgen mit nur 5,2 Prozent Marktanteil auf ein neues Tief, auch "Chefkoch TV" erwies sich mit 4,7 Prozent als Enttäuschung. Nachmittags wiederum lagen "Ich klick das hin" und "Die Retourenprofis" bei jeweils weniger als sechs Prozent, Gleiches galt auch später für "Explosiv Stories". Die Freude über die guten Quoten der "Passion" dürfte diese ernüchternden Zahlen am Donnerstag in Köln aber zumindest ein Stück weit vergessen machen.

