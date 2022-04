am 14.04.2022 - 09:21 Uhr

Als Moderator zahlreicher Rateshows hat sich Jörg Pilawa in den vergangenen Jahren den Ruf des "Quizonkels" hart erarbeitet, doch nach seinem Wechsel zu Sat.1 muss der Moderator nun feststellen, dass ihm seine Fans nicht zwangsläufig folgen. Das "Quiz für Dich", das nun sechs Wochen in Folge am Mittwochabend in Sat.1 zu sehen war, erwies sich jedenfalls bis zum Schluss nicht als Erfolg - da dürfte es für den Sender fast schon die beste Nachricht sein, dass die Quoten über die gesamte Staffel hinweg zumindest einigermaßen stabil ausfielen.

Die letzte Folge fiel nun mit 1,43 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern aber noch einmal auf ein neues Tief und auch in der Zielgruppe sah es mit 6,2 Prozent Marktanteil nicht gerade berauschend aus - hier reihte sich Sat.1 sogar noch hinter RTLzwei ein. Noch härter traf es jedoch Vox, wo "Bones" mit nur 4,2 Prozent Marktanteil in den Abend startete. Doch während bei Vox die Marktanteile zumindest im Laufe des Abends stiegen, blieb in Sat.1 auch die Impro-Comedy "Halbpension mit Schmitz" mit 6,1 Prozent Marktanteil blass.

Einen Tiefstwert gab es zudem für "TV total", das bei ProSieben gegen "Die Passion" nur noch 1,03 Millionen Menschen unterhielt und damit so wenig wie noch nie. Anders als das Pilawa-Quiz bewegte sich "TV total" jedoch in der Zielgruppe im grünen Bereich und überzeugte mit ordentlichen 11,1 Prozent Marktanteil. "Zervakis & Opdenhövel. Live." fiel anschließend jedoch auf gewohnt desolate 5,5 Prozent zurück und zählte insgesamt nur 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Doch der Tiefpunkt war damit noch nicht erreicht: So geriet "10 Fakten" mit 4,2 Prozent unter die Räder, ehe "Der Weinstein-Skandal" ab 23:44 Uhr sogar nicht über 3,4 Prozent hinauskam.

Stärkster Verfolger der RTL-"Passion" war am Mittwoch übrigens das ZDF, wo "Aktenzeichen XY... ungelöst" mit 12,3 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugte. Beim Gesamtpublikum lag die Verbrecherjagd mit Rudi Cerne zudem in Führung: Dort sorgten 4,44 Millionen Menschen für einen Marktanteil von 16,3 Prozent. Aber auch der ARD-Film "Sugarlove" war gefragt: 3,82 Millionen Menschen bescherten dem Ersten schöne 14,0 Prozent.

