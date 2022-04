In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Nachdem Burger King am Dienstag mit seinem Spot für die Mac&Cheese-Burger nach einer einmonatigen Pause in die TV-Werbung zurückgekehrt war, führt der Spot am Mittwoch nun schon das Ranking mit etwas mehr als 63 XRP an. Damit landete er rund 10 XRP vor XXXLutz, das weiterhin auf Matthias Schweighöfer als Testimonial setzt, der sich seit einigen Tagen nun von vier am Rande der Extase stehenden Frauen "Ausziehen" entgegen rufen lässt - was dieser dann natürlich nur mit dem vor ihm stehenden Tisch macht. Beide Spots liefen nur auf einer übersichtlichen Anzahl an Sendern, der XXLutz-Spot am häufigsten in Sat.1 gefolgt von Vox, der Spot von Burger King umgekehrt gar nicht in Sat.1, am häufigsten dafür bei ProSieben und RTLzwei.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Die Hitliste der meistausgestrahlten Spots wird weiterhin vom Kreditvermittler Smava angeführt, auch Peek und Cloppenburg und Ikea gehören zu den Dauergästen in diesem Ranking. Burger King schaffte es mit 111 Ausstrahlungen ebenfalls aufs Treppchen.