Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Drei Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (Mediatheken ausgenommen) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Mehr dazu hier. Wir blicken immer donnerstags auf die größten Änderungen, die sich dadurch ergeben.

Mit der En-Bloc-Ausstrahlung von Miniserien haben die Öffentlich-Rechtlichen ja nicht immer gute Erfahrungen gemacht was die Reichweite im Linearen angeht, "Euer Ehren" funktionierte aber am vergangenen Wochenende schon ziemlich gut und sammelte auch durch zeitversetzte Nutzung auf klassischem Weg (also ohne Mediatheken-Abrufe) nochmal eine ordentliche Menge Zuschauerinnen und Zuschauer ein, denen die bis in den späten Abend dauernde Ausstrahlung wohl ein wenig zu lange dauerte.

Dementsprechend stieg die Zahl derer, die die Folgen noch zeitversetzt nachholten, auch an, je später die Erstausstrahlung im TV stattfand. Die Reichweite der ersten Folge kletterte nachträglich noch um 190.000 an, die der Folgen 3 und 4 hingegen um 240.000, die Reichweite der finalen Folge vom späten Sonntagabend liegt nach der endgültigen Gewichtung sogar um 280.000 höher als zunächst ausgewiesen und stieg somit auf 3,4 Millionen an. Der Staffelschnitt stieg von vorläufg gewichteten 3,82 auf endgültig gewichtete 4,04 Millionen an. Obendrauf kommen wie erwähnt noch die Mediatheken-Abrufe.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 08.04.

22:35 4,89

(+0,84) 20,3%

(+2,2%p.) 1,50

(+0,52) 22,7%

(+5,4%p.) ZDF Magazin Royale 08.04.

23:10 2,27

(+0,39) 12,2%

(+1,6%p.) 1,07

(+0,36) 20,0%

(+5,3%p.) Euer Ehren 10.04.

22:28 3,40

(+0,28) 16,7%

(+0,8%p.) 0,25

(+0,05) 5,1%

(+0,8%p.) Die Höhle der Löwen 04.04.

20:15 2,45

(+0,25) 8,9%

(+0,7%p.) 1,12

(+0,18) 16,9%

(+2,0%p.) Euer Ehren 09.04.

21:44 4,17

(+0,24) 14,7%

(+0,4%p.) 0,41

(+0,08) 6,0%

(+0,9%p.) Euer Ehren 09.04.

22:27 3,90

(+0,24) 15,7%

(+0,5%p.) 0,42

(+0,07) 6,9%

(+1,0%p.) Euer Ehren 10.04.

21:43 3,70

(+0,22) 13,9%

(+0,5%p.) 0,36

(+0,05) 5,5%

(+0,7%p.) Tatort: Borowski und der Schatten des Mondes 10.04.

20:15 9,51

(+0,19) 29,8%

(0,0%p.) 1,94

(+0,09) 24,4%

(+0,5%p.) Euer Ehren 09.04.

20:16 4,74

(+0,19) 16,5%

(+0,1%p.) 0,42

(+0,04) 6,5%

(+0,3%p.) Praxis mit Meerblick - Was wirklich zählt 08.04.

20:33 4,00

(+0,19) 13,6%

(+0,3%p.) 0,41

(+0,02) 6,1%

(+0,1%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 04.04.-10.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Blickt man auf die größten Zugewinne mit Blick auf den Marktanteil, dann finden sich dort wieder mehrere Ausgaben von "Love Island" in den Top10 wieder, um bis zu 1,8 Prozentpunkte kletterten die vorläufig gewichteten Marktanteile noch - allerdings von einem in diesem Jahr häufig ziemlich niedrigen Niveau. Mit Ausnahme der Finalsendung liegen nun also für alle Folgen endgültig gewichtete Quoten vor. Daraus ergibt sich, dass sich der Staffelschnitt durch die zeitversetzte Nutzung noch von den sehr mauen vier Prozent (vorläufig gewichtet) auf 5,6 Prozent gesteigert hat. Auch damit ist "Love Island" aber weit hinter den Erfolgen früherer Staffeln zurück, wobei es hier natürlich auch maßgeblich auf die Online-Abrufe ankommt, die hier nicht enthalten sind. Dass sie die Verluste im klassischen TV im Vergleich zu früheren Staffeln komplett ausgleichen, ist aber eher nicht zu erwarten.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show 08.04.

22:35 4,89

(+0,84) 20,3%

(+2,2%p.) 1,50

(+0,52) 22,7%

(+5,4%p.) ZDF Magazin Royale 08.04.

23:10 2,27

(+0,39) 12,2%

(+1,6%p.) 1,07

(+0,36) 20,0%

(+5,3%p.) Hubert ohne Staller 06.04.

18:49 2,54

(+0,18) 11,1%

(+0,6%p.) 0,27

(+0,09) 6,0%

(+2,0%p.) Die Höhle der Löwen 04.04.

20:15 2,45

(+0,25) 8,9%

(+0,7%p.) 1,12

(+0,18) 16,9%

(+2,0%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 08.04.

19:37 2,46

(+0,18) 9,6%

(+0,5%p.) 0,77

(+0,12) 14,9%

(+1,8%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 05.04.

22:18 0,48

(+0,11) 2,8%

(+0,6%p.) 0,21

(+0,09) 4,9%

(+1,8%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 04.04.

22:17 0,49

(+0,10) 2,5%

(+0,4%p.) 0,28

(+0,09) 5,8%

(+1,6%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 06.04.

22:20 0,52

(+0,11) 2,7%

(+0,5%p.) 0,29

(+0,08) 5,8%

(+1,5%p.) Love Island - Heiße Flirts und wahre Liebe 07.04.

22:18 0,40

(+0,11) 2,0%

(+0,5%p.) 0,25

(+0,09) 4,4%

(+1,3%p.) Die Anstalt 05.04.

22:17 2,18

(+0,16) 11,0%

(+0,5%p.) 0,47

(+0,08) 9,8%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 04.04.-10.04.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV