Eine zweite Staffel seiner neuen Serie "Der König von Palma" hat RTL bereits bestellt - doch ein allzu großer Quoten-Erfolg war der Auftakt am Karfreitag nicht. Das zeigt sich auch anhand der AdScanner-Daten. Das Problem: Zwar gaben viele Zuschauerinnen und Zuschauer dem Neustart eine Chance, was zu recht stabilen Quoten während der ersten halben Stunde sorgte. Doch nach der ersten Werbepause kehrten einige nicht mehr zurück, nach der zweiten Pause fiel die Zahl der Serien-Fans sogar noch geringer aus.

Immerhin: Die dritte Werbepause legte RTL so klug, dass um 21:45 Uhr - als die Filme bei ARD und ZDF zu Ende waren - ein Anstieg der Reichweite festzustellen war. Gut möglich also, dass "Der König von Palma" auf diese Weise noch einmal neue Fans für sich gewinnen konnte.

Deutlich erkennen lässt sich an den AdScanner-Kurven zugleich, dass die Öffentlich-Rechtlichen zu später Stunde deutlich an Fahrt verloren und sich hinter gleich drei Privatsendern einordnen mussten. Besonders ProSieben wusste nach 22 Uhr zu überzeugen: Dem Spielfilm "Aquaman" gelang es, das Publikum über den gesamten Abend zu halten. Übrigens: An keinen Sender verlor RTL am Freitag mehr Zuschauerinnen und Zuschauer als an ProSieben, während RTL wiederum die meisten Zugewinne dem ZDF zu verdanken hat.

Zufrieden kann man aber auch bei Sat.1 sein, wo es mit "The Voice Kids" gelang, im Laufe des Abends einige Fans einzusammeln. Und als sich RTL und ProSieben gegen 22:45 Uhr nahezu zeitgleich in die Werbepause verabschiedeten, entschieden sich noch einmal einige Zuschauerinnen und Zuschauer für die Musikshow.

