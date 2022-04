Mit Marktanteilen um zehn Prozent verlief der Free-TV-Auftakt der neuen RTL-Serie "Der König von Palma" am Karfreitag bereits reichlich durchwachsen - doch gemessen an den Quoten der beiden weiteren Folgen müssen die Zahlen rückblickend als voller Erfolg gewertet werden. Fakt ist: Am Ostermontag brach "Der König von Palma" komplett ein. Gerade mal noch 1,28 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich um 20:15 Uhr für die dritte Folge begeistern, die vierte Folge zählte direkt im Anschluss 1,24 Millionen - die Marke von zwei Millionen, die noch zum Start geknackt worden war, rückte damit in weite Ferne.

Besonders bitter: In der Zielgruppe kam die Serie mit Henning Baum nicht über Marktanteile von 4,3 und 4,6 Prozent hinaus - Werte, die meilenweit unter dem Senderschnitt lagen. Wie dramatisch schlecht die Quoten sind, zeigt alleine schon die Tatsache, dass RTL in der Primetime zeitweise zu den schwächsten der acht Vollprogramme gehörte - noch hinter Kabel Eins, wo der Film-Klassiker "Zwei vom alten Schlag" immerhin noch 4,7 Prozent Marktanteil erzielte. Selbst alte "Bones"-Folgen lagen bei Super RTL mit Werten von 3,4 und 3,7 Prozent nicht weit hinter RTL, nach 22 Uhr erzielte eine Serien-Wiederholung gar 5,3 Prozent. Deutlich stärker als RTL war zudem RTLzwei, das mit einem Doppelpack seiner Dokusoap "Die Geissens" auf Marktanteile von 6,1 und 7,5 Prozent in der Zielgruppe kam.

Unklar ist, ob es dem Sender zumindest gelang, viele Fans des "Königs von Palma" für den Streamingdienst RTL+ zu begeistern, wo sämtliche Episoden schon seit Wochen zum Abruf bereitstehen. Klar ist aber auch, dass die bereits um eine zweite Staffel verlängerte Produktion im linearen Programm alles andere als ein Erfolg ist. Winziger Trost: Die anschließende Doku "Palmen, Promis und Promille - Die kuriosesten Mallorca-Geschichten" konnte alle Serien-Fans halten und sich auf 7,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe steigern.

Doch auch abseits vom "König von Palma" war der Ostermontag für RTL ein Tag zum Vergessen, wie der miserable Tagesmarktanteil von 6,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen zeigt. Selbst "Bauer sucht Frau" tat sich am Vorabend mit kaum mehr als zehn Prozent schwer, tagsüber blieb der Spielfilm "Mitten ins Herz - Ein Song für Dich" bei nur 3,8 Prozent hängen und markierte den bitteren Tiefpunkt. ProSieben machte seine Sache am Montag mit durchschnittlich nur 6,9 Prozent übrigens nicht besser, konnte aber zumindest um 20:15 Uhr mit "Jojo Rabbit" solide 9,6 Prozent Marktanteil erzielen. Insgesamt verbuchte der Film aber nicht mehr als 1,07 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV