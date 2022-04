Immerhin: Nachdem die Reichweiten von "Der König von Palma" am Ostermontag massiv eingebrochen war, ging es zum Staffelfinale am Dienstag für die RTL-Serie nicht noch weiter bergab. Dass nun plötzlich das Publikum in Scharen wieder zurückfinden würde, war aber natürlich ebenso nicht zu erwarten. Und so blieb die Gesamt-Reichweit mit zunächst 1,36 und dann 1,23 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern in etwa auf dem Niveau des Vortages.

Die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährigen fielen sogar etwas besser aus als am Tag zuvor: Um 20:15 Uhr waren 6,1 Prozent drin, das Finale ab 21:15 Uhr kam dann noch auf 4,8 Prozent - am Tag zuvor waren 4,3 und 4,6 Prozent gemessen wurde. Von zufriedenstellenden Quoten war "Der König von Palma" aber trotz des leichen Zuwachses aber meilenweit entfernt.

RTL musste sich in der Primetime nicht nur dem Fußball im Ersten und "Joko & Klaas gegen ProSieben" geschlagen geben, sondern landete auch hinter Vox und RTLzwei. Vox erzielte mit "Hot oder Schrott - Die Allestester" um 20:15 Uhr einen Marktanteil von 6,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, bei RTLzwei kam "Armes Deutschland" auf 6,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe.

Dass RTL am Dienstag nicht über einen Tagesmarktanteil von 7,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus kam, lag aber nicht nur an der Primetime: Schon am frühen Morgen sah es schlecht aus: "Punkt 7" lag bei katastrophalen 2,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, "Punkt 6" und "Punkt 8" kamen auf rund fünf Prozent Marktanteil. Auch die Umwandlung der Morgenstrecke konnte die Probleme also bislang nicht lösen. Zum Vergleich: Das "Sat.1 Frühstücksfernsehen" lag am Dienstag bei im Schnitt 15,8 Prozent Marktanteil.

Dafür sah es für Sat.1 in der Primetime noch deutlich schlechter aus als für RTL: Die Serie "Clarice Starling - Das Erwachen der Lämmer" verabschiedete sich dort mit nur 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und unterbot damit den bisherigen Tiefstwert nochmal um 1,2 Prozentpunkte. 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer hatten insgesamt zugesehen. Auch diese US-Serie darf Sat.1 damit als Flop abhaken, der durchschnittliche Marktanteil lag bei weniger als 4,5 Prozent. "Navy CIS" lief danach mnit 3,2 Prozent Marktanteil auch sehr schlecht, "Bull" steigerte sich immerhin auf knapp über fünf Prozent.

Am Vorabend verzichtet Sat.1 nun auf Gameshows und hat stattdessen die Ermittlerschiene ausgeweitet - bislang aber noch mit begrenztem Erfolg. "K11" erzielte ab 19 Uhr zunächst 4,9 und mit einer zweiten Folge dann nur noch 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Zuvor lag "Lenßen übernimmt" bei 6,8 und 5,7 Prozent.

