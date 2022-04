am 20.04.2022 - 09:16 Uhr

5,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgten am Dienstagabend im Schnitt im Ersten, wie sich der SC Freiburg im DFB-Pokal-Halbfinale gegen den Hamburger SV deutlich mit 3:1 durchsetzen konnte. Damit war es die meistgesehene Sendung des Tages - und zwar bei Jung und Alt gleichermaßen. Der Marktanteil belief sich auf 21,6 Prozent beim Gesamtpublikum und 20,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Im Vergleich dazu nahm sich die Reichweite des parallel übertragenden Bezahlsenders Sky gering aus, immerhin rund 320.000 weitere Menschen sahen aber dort die erste Halbzeit, während der zweiten 45 Minuten sank die Reichwiete auf 0,26 Millionen. Die Marktanteile beliefen sich für die Sky-Übertragung auf 1,1 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,9 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zur etwa gleichen Zeit hatte Sky für Fußball-Fans auch noch die Premier League im Angebot: Das Spiel zwischen Liverpool und Manchester United erreichte rund 100.000 Fans, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen belief sich auf 1,0 Prozent.

Doch zurück ins Free-TV: Die Vorberichterstattung zum DFB-Pokal hatte die ARD gekürzt und nach der "Tagesschau", die allein im Ersten 4,49 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer erreichte (Parallel-Ausstrahlungen u.a. in den Dritten nicht berücksichtigt), noch einen "Brennpunkt" zum Krieg in der Ukraine eingefügt. Der erreichte 4,78 Millionen Menschen. Die kurzen "Tagesthemen" in der Halbzeitpause zählten 4,91 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern, um 23 Uhr zeigte man noch ein "Tagesthemen Extra", das noch 1,97 Millionen Personen verfolgten.

Auch das ZDF hatte am Vorabend schon ein "ZDF-Spezial" zur russichen Offensive gezeigt und damit eine Reichweite von 3,15 Millionen erzielt. In der Primetime verzichtete das ZDF wie bei Fußball-Konkurrenz üblich dann auf "ZDFzeit" und sein Magazin "Frontal" und zeigte stattdessen einen alten Film. Ebenfalls nicht ungewöhnlich: Der sorgte für höhere Reichweiten als das reguläre Programm: 3,86 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich "Ein Mann namens Ove" an, 3,41 Millionen waren im Anschluss beim "heute-journal" dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV