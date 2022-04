Für RTL Up lief es am Mittwoch besonders gut: Mit einem Tagesmarktanteil von 2,6 Prozent lag der Spartensender beim Gesamtpublikum gleichauf mit Kabel Eins - und gerade mal 0,1 Prozentpunkte hinter ProSieben. Die Gründe dafür sind schnell gefunden: Mit stundenlangen Gerichtsshow-Wiederholungen ließ RTL Up tagsüber so manchen vermeintlich größeren Sender alt aussehen. Den Höhepunkt gab's dabei am frühen Nachmittag, als "Das Strafgericht" um 13:38 Uhr mit 420.000 Zuschauerinnen und Zuschauern auf beachtliche 5,7 Prozent Marktanteil kam. Eine weitere Folge kam direkt danach auf 440.000 Zuschauende sowie 5,5 Prozent.

Damit war RTL Up am Nachmittag zeitweise sogar stärker als das Hauptprogramm. Zum Vergleich: "Ich klick das hin!" verzeichnete bei RTL um 15:00 Uhr gerade mal 290.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, die beim Gesamtpublikum einen desolaten Marktanteil von 3,4 Prozent nach sich zogen. Auch in der Zielgruppe kommt das Nachmittagsprogram von RTL weiterhin nicht an: Hier lag der Marktanteil bei nur 6,4 Prozent, ehe "Die Retourenprofis" auf 6,4 Prozent zurückfielen. "Explosiv Stories" versagte später sogar mit lediglich 4,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Ähnlich wie bei RTL Up kann man aber auch bei RTLzwei mit den Quoten vom Mittwoch zufrieden sein. Während "Berlin - Tag & Nacht" am Vorabend mit 5,2 Prozent Marktanteil einen der besseren Tage erwischte, machte auch die Primetime Freude. Hier steigerte sich der "Kampf der Realitystars" in Woche zwei auf 1,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen überzeugenden Marktanteil von 8,1 Prozent in der Zielgruppe. Zu später Stunde trieb "Naked Attraction" den Marktanteil sogar noch auf 8,6 Prozent.

Mit seinen beiden Shows ließ RTLzwei am Mittwochabend unter anderem Sat.1, aber auch weite Strecken des ProSieben-Programms deutlich hinter sich. Wacker schlug sich um 20:15 Uhr aber auch "Mario Barth deckt auf": Immerhin 2,02 Millionen Menschen sahen die RTL-Show, die noch dazu auf 11,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe kam. "RTL Direkt" und "Stern TV" blieben im weiteren Verlauf des Abends mit Werten von 8,0 und 9,3 Prozent jedoch blass.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV