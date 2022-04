am 21.04.2022 - 11:58 Uhr

In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Während das Reichweiten-Ranking der Werbespots wie schon am Tag zuvor von XXXLutz angeführt wird, finden sich direkt dahinter der Sportwettenanbieter bwin und die Versicherung Ergo mit kurzen 7-Sekündern. Dabei handelt es sich um die Sponsoring-Hinweise im Umfeld der DFB-Pokal-Übertragung, die im Ersten gestern ja enorme Reichweiten verbuchte. Die Firmen und der Vermarkter ARD Media profitierten dabei von einer Ausnahme-Regelung im eigentlich geltenden Sponsoring-Verbot im öffentlich-rechtlichen Fernsehen nach 20 Uhr.

So ist Sponsoring bei Sport-Großereignissen ausnahmsweise erlaubt - hier greift die gleiche Liste, für die auch eine Verbreitung rein im Pay-TV verboten ist. Das sind Olympia, Spiele der deutschen Nationalelf, Halbfinal- und Finalspiele bei der Fußball-EM/WM, Endspiele in Champions League und Europa League mit deutscher Beteiligung - und im DFB-Pokal neben dem Finale eben auch schon die beiden Halbfinalspiele.

Allein mit den acht Ausstrahlungen des Sponsoring-Spots kamen bwin und Ergo auf rund 50 XRP. Dass bwin auf 16 Ausstrahlungen kommt, liegt daran, dass der Spot auch bei Sky lief - was auf die Gesamt-Reichweite aber nur geringe Auswirkungen hatte.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Nachdem der Dienstag der erste Tag seit Beginn unserer Ausweisung der AdScanner-Daten war, in der der meistgezeigte Spot mal nicht von Smava kam, konnte der Windelversender Lillydoo den Posten als neuer Spitzenreiter am Mittwoch auch verteidigen. Über die letzten Wochen sukzessive hochgefahren hat die Zahl der Ausstrahlungen auch "Mr Marvis" für seine diversen Hosen. Am Mittwoch war der Spot über hundert Mal im Einsatz. Die Reichweite lag mit 15 XRP aber trotzdem auf einem überschaubaren Niveau.