Eigentlich zeigte der Quoten-Trend in den vergangenen Wochen kontinuierlich nach oben - am vorigen Freitag, als "Let's Dance" wegen des Osterwochenendes eine Pause einlegte, verzeichnete "The Voice Kids" gar mehr als elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Umso überraschender, dass die Sat.1-Show diesmal einen bitteren Rückschlag hinnehmen musste und sogar so wenige Menschen vor den Fernseher lockte wie noch nie.

Durchschnittlich gerade mal 1,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer konnten sich am Freitagabend für "The Voice Kids" begeistern, fast 400.000 weniger als noch sieben Tage zuvor. Beim Gesamtpublikum reichte das für lediglich 5,5 Prozent Marktanteil, aber auch in der Zielgruppe lag die Show deutlich im einstelligen Bereich. Mehr als ein Marktanteil von 7,9 Prozent war bei den 14- bis 49-Jährigen nicht drin - in zehn Staffeln lief es nur für zwei Ausgaben schlechter.

Angesichts des dürftigen Vorlaufs konnte dann auch "Let the music play" nichts reißen und enttäuschte ab 23:29 Uhr mit gerade mal noch 350.000 Zuschauenden sowie 4,4 Prozent Marktaneil in der Zielgruppe. Und auch tagsüber blieben die Marktanteile von Sat.1, mit Ausnahme des "Frühstücksfernsehens", durchweg einstellig. Auf diese Weise erklärt sich dann auch, dass der Privatsender am Freitag lediglich einen Tagesmarktanteil von 7,0 Prozent in der Zielgruppe einfuhr.

Für mehr Zufriedenheit sorgte in Unterföhring dagegen ProSieben, das sich mit 9,9 Prozent nur RTL geschlagen geben musste und zur besten Sendezeit mit "Django Unchained" ordentliche 10,2 Prozent erzielte. Insgesamt erreichte der Spielfilm im Schnitt 1,27 Millionen Menschen. Später am Abend steigerte sich "From Dusk Till Dawn" sogar auf richtig gute 12,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Auch RTLzwei drehte am späten Abend auf und kam mit "John Wick: Kapitel 2" noch auf überzeugende 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Zuvor hatte "Stirb langsam" jedoch nicht mehr als 4,4 Prozent eingefahren und 880.000 Menschen erreicht. Zumindest das Film-Duell gegen Kabel Eins entschied RTLzwei damit aber für sich - mit "Einstein" kam der Konkurrenz um 20:15 Uhr auf gerade mal 3,9 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 640.000 Zuschauende. Die Komödie "Schwiegereltern im Busch" enttäuschte danach sogar mit nur 2,2 Prozent.

