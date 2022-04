Am Samstag und auch in den kommenden beiden Wochen wird Vox am Samstagvorabend neue Folgen von "Die Pferdeprofis" ins Programm nehmen, danach geht es mit Wiederholungen weiter. Doch die Rückkehr des rund einstündigen Formats lief nicht ganz nach Plan. Anders als zuletzt nämlich interessierten sich – womöglich auch wegen des erfolgreichen Bundesliga-Spiels parallel – weniger als eine Million Menschen für die lineare Ausstrahlung. Etwa 960.000 wurden gemessen, was der niedrigste Wert seit Juni 2019 war. Bei den klassisch Umworbenen lag die gezeigte Episode mit 6,2 Prozent auf einem akzeptablen Niveau; vier im Spätwinter gezeigte Ausgaben hatten zwischen viereinhalb und ebenfalls knapp über sechs Prozent geholt. Im Abendprogramm erreichte Vox schließlich 6,9 Prozent in der Zielgruppe mit dem Film "Bad Moms" und war somit gefragter als etwa RTLzwei: Dort floppte "Die Wutprobe", weil sie nicht über dreieinhalb Prozent hinaus kam. Stärker lief es nach 22:20 Uhr, als "Happy Gilmore" die Werte auf durchschnittlich 6,4 Prozent steigen ließ.

Gut unterwegs war der Samstag-Spielfilm in Sat.1: Auf 9,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe gelangte "The Day After Tomorrow", was auch insofern beachtlich ist, weil große Teile der Daytime wieder einmal katastrophal liefen. "K11 – Die neuen Fälle" kamen nach 19 Uhr nicht über knapp vier Prozent hinaus, "Lenßen übernimmt" kratzte nur mit der 18-Uhr-Folge halbwegs an der 5-Prozent-Marke. "Liebe im Sinn", gestartet um kurz vor halb drei Uhr nachmittags, scheiterte sogar mit nur 2,5 Prozent Marktanteil.

Film-Erfolge feierten unterdessen auch Super RTL und der Disney Channel. Bei Erstgenanntem startete zur besten Ausstrahlungszeit "Dr. Dolittle": Rund 490.000 Menschen ab drei Jahren ließen sich den Streifen nicht entgehen, in der klassischen Zielgruppe wurden genau zweieinhalb Prozent ermittelt. Der im Disney Channel gezeigte Film "Oben" erreichte gesamt etwas weniger Leute (390.000), war aber bei den 14- bis 49-Jährigen stärker gefragt: 2,8 Prozent wurden ermittelt.

Die im SWR und MDR ab 20:15 Uhr gezeigte "Beatrice-Egli-Show" punktete zudem mit durchschnittlich rund zwei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. 1,08 Millionen waren es im MDR, 0,94 Millionen im MDR. Daraus resultierten starke vier Prozent Marktanteil bei allen Fernsehenden im SWR, 3,4 Prozent wurden im MDR erreicht. Addiert erreichten die Ausstrahlungen bei den 14- bis 49-Jährigen rund zweieinhalb Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV