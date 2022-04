Seit die meisten Formel-1-Rennen exklusiv bei Sky zu sehen sind, darf RTL nur noch vier Mal pro Jahr mit der Motorsport-Königsklasse an den Start gehen, was dem Pay-TV-Sender zu kräftig gestiegenen Quoten verhalf. Das Rennen in Imola war am Sonntag nun mal wieder bei beiden Sendern zu sehen - mit guten Quoten für RTL und Sky. Allerdings schalteten im Free-TV längst nicht so viele Fans ein, wie vor einem Jahr, als der Köner Sender ebenfalls das Imola-Rennen zeigte.

Durchschnittlich 2,93 Millionen Zuschauer waren dabei, über eine Million weniger als noch 2021. Der Marktanteil lag dennoch bei starken 18,7 Prozent - ein Wert, der für RTL an gewöhnlichen Sonntagen in weiter Ferne liegt. Bei den 14- bis 49-Jährigen brachte es die Formel 1 am Sonntag auf 640.000 Zuschauende, die 16,5 Prozent Marktanteil nach sich zogen.

Im direkten Duell behielt RTL letztlich die Oberhand, doch auch Sky war sehr gefragt und punktete parallel dazu noch mit beachtlichen 11,5 Prozent, sodass unterm Strich in der Zielgruppe mehr als jeder Vierte das Rennen sah. Zum Vergleich: Vor einem Jahr hatte sich der Bezahlsender noch mit weniger als neun Prozent zufriedengeben müssen, sodass Sky und RTL fast zehn Prozentpunkte trennten. Diesmal schmolz der RTL-Vorsprung auf nur noch die Hälfte zusammen. Insgesamt verzeichnete Sky im Schnitt 800.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Auch abseits der Formel 1 erzielte RTL am Sonntag tagsüber übrigens gute Quoten: So sorgten mehrere "Asterix"-Filme vom Vormittag an für bis zu 13,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe, am späten Nachmittag wiederum erzielte "Martin Rütter - Die Welpen kommen" schließlich ordentliche 11,6 Prozent. Die meistgesehene RTL-Sendung des Tages war letztlich nicht die Formel 1, sondern "RTL aktuell", für das um 18:45 Uhr durchschnittlich 3,15 Millionen Menschen einschalteten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV