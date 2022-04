Vor dem Hintergrund der französischen Präsidentschaftswahl schickte die ARD am Sonntag ihre "Tagesthemen" ausnahmsweise schon um 21:45 Uhr auf Sendung, was zu einem ungewohnten Duell mit dem "heute-journal" führte. Am Ende lagen die "Tagesthemen" aus Quotensicht in Führung - auch, weil es im Ersten mit dem "Polizeiruf 110" das deutlich stärkere Vorprogramm gab. 4,82 Millionen Menschen entschieden sich letztlich für das ARD-Magazin, das "heute-journal" wollten 4,30 Millionen Menschen sehen.

Die Marktanteile beider Sendungen lagen bei 17,8 und 15,8 Prozent - erfolgreich waren also sowohl die "Tagesthemen" als auch das "heute-journal". Das gilt auch für die 14- bis 49-Jährigen, wo die "Tagesthemen" mit sehr guten 12,2 Prozent überzeugten, während das ZDF-Pendant auf 8,3 Prozent kam. Zur Wahrheit gehört allerdings auch, dass sich das "heute-journal" im Vergleich zum Vorprogramm sogar steigern konnte, denn ein neuer Film der "Ella Schön"-Reihe musste sich zuvor mit 4,03 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zufriedengeben.

Den "Polizeiruf"-Einstand von Schauspielerin Lina Beckmann sahen dagegen um 20:15 Uhr sogar mehr als doppelt so viele Menschen, genau genommen durchschnittlich 8,19 Millionen, was starke 26,3 Prozent Marktanteil zur Folge hatte und den Krimi zur meistgesehenen Sendung des Tages machte. Nach dem "Polizeiruf 110" kamen dem Ersten somit über drei Millionen Menschen abhanden. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag die Krimireihe mit 22,1 Prozent Marktanteil übrigens ebenfalls klar vor der Konkurrenz. Zugleich war es der beste Wert für die Reihe seit vielen Jahren.

Gefragt war zuvor schon die "Tagesschau", die sich zumindest beim jungen Publikum den Tagessieg sicherte und dort mit 2,07 Millionen 14- bis 49-Jährigen auf starke 27,2 Prozent Marktanteil kam. Insgesamt erreichten die Nachrichten im Ersten durchschnittlich 8,13 Millionen Menschen, also nur knapp weniger als der der anschließende Krimi.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV