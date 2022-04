am 25.04.2022 - 11:41 Uhr

In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

1&1 hat am Sonntag in besonderem Maße für die Galaxy Watch 4 geworben - und dabei vor allem die Primetime gewählt. Der Löwenanteil der Sender, für die sich das Telekommunikationsunternehmen bei der Belegung entschied, entfiel dabei auf RTL, ProSieben und Vox - eine gute Wahl, wie die AdScanner-Daten zeigen: Die insgesamt 53 halbminütigen Spots erzielten zusammen einen XRP-Wert von 58,75 und katapultierten 1&1 damit auf den Spitzenplatz des Reichweiten-Rankings vom Sonntag. Erst mit einigem Abstand folgten Always Utra und Zalando.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

Die Brauerei Veltins warb am Sonntag derweil wieder für ihre "Megachance" und verteilte ihre meisten Spots zwischen 17 und 23 Uhr. Über ein Viertel des guten XPR-Werts von 43,36 hat Veltins dabei den Ausstrahlungen bei RTL zu verdanken, dahinter folgte dann schon Sport1, in dessen Umfeld Veltins ebenfalls seine Zielgruppe vermutete - hier liefen übrigens mehr als 24 Prozent aller Veltins-Spots. Durch diese hohe Dosis erreichten die "Megachance"-Spots letztlich bei Sport1 sogar eine höhere Reichweite als bei Sat.1 und ProSieben.

Damit fuhr Veltins zugleich besser als die Konkurrenten von Krombacher, die gerade ebenfalls eine Gewinnaktion fahren. Die "Cash-Korken" wurden recht am häufigsten bei Kabel Eins beworben, in geringfügig geringerer Dosis aber auch bei RTLzwei, ProSieben, Sat.1 oder Sky. Erstaunlich: RTL oder Vox wurden gar nicht belegt und bei Sport1 liefen nur etwas mehr als zwei Prozent aller Krombacher-Spots. Verglichen mit Veltins kam - auch durch eine allgemein seltenere Ausstrahlung - letztlich ein nur etwa halb so hoher XPR heraus: Mit 23,62 hatte Krombacher das eindeutige Nachsehen.