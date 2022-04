am 26.04.2022 - 11:55 Uhr

In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

Am Montag war Kreditanbieter smava im TV-Werberanking wieder dort, wo er bis vergangene Woche schon wie festgenagelt zu finden war: Auf dem ersten Rang. Das lag auch daran, dass Smava seinen meistgezeigten Spot wieder über 200 Mal sendete. Smava zog somit an der Windelwerbung von Lillydoo vorbei, die von Rang eins auf zwei rutschte – 188 Mal lief der entsprechende Spot. Mit Peek und Cloppenburg und Ikea belegten zudem große Unternehmen die Plätze drei und vier, sie zeigten ihre meistgenutzten Spots um die 160 und zirka 140 Mal. Weil die Ausstrahlungen vorwiegend auf kleineren Sendern und zu Randzeiten erfolgten, zählte keiner dieser vier Spots zu denen, die auch wirklich am meisten Publikum erreichten.

Mit einem XRP-Wert von knapp 60 und knapp 50 reichten den Unternehmen August Storck (für Knoppers) und Innocent (für seine Fruchtsäfte) deutlich weniger Ausstrahlungen – nämlich grob um die 70. Für den NussRiegel von Knoppers wurde mit Abstand am Häufigsten zur klassischen Primetime geworben und noch dazu vorwiegend auf den größten Sendern von RTL Deutschland. Knapp 40 aller Ausstrahlungen entfielen auf RTL und Vox, auch RTLzwei wurde mehrfach belegt. Interessant: Buchungen bei Seven.One nahm man kaum vor. Einzig bei ProSiebenMaxx war der Spot ein ums andere Mal zu finden.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.