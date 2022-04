am 28.04.2022 - 11:13 Uhr

In Zusammenarbeit mit AdScanner veröffentlicht das Medienmagazin DWDL.de täglich die Hitlisten der meistgesendeten sowie meistgesehenen Werbespots. Letztere Auswertung basiert auf der sekundengenauen Erhebung der TV-Nutzung von rund einer Million Haushalten in Zusammenarbeit mit Vodafone.

Statt nur einer durchschnittlichen Werbeinsel-Reichweite kann AdScanner auch Unterschiede innerhalb eines Werbeblocks sichtbar machen. Daher werden aus dem branchenüblichen GRP (Gross Rating Points), der Brutto-Reichweite in Prozent, die den erzeugten Werbedruck misst, bei AdScanner der sekundengenaue XRP (Exact Rating Points), bezogen auf die gemessenen Vodafone-Haushalte.

© AdScanner

Direkt hinter dem Lidl-Angebotsspot sortierte sich am Mittwoch im Ranking der reichweitenstärksten Spots Wayfair.de ein. Der Möbel- und Inneneinrichtungs-Versender wirbt zwar immer im Fernsehen, seit Beginn der Woche wurde das Engagement aber nochmal deutlich hochgefahren, indem reichweitenstärkere Slots belegt wurden. Anlass ist die als "Way Day" bezeichnete gerade stattfindende Rabatt- und Angebots-Aktion. Besonders stark wurde dabei das Nachmittags- und Vorabendprogramm von Vox belegt, wo während Formaten wie "Das perfekte Dinner", "Zwischen Tüll und Tränen", "Shopping Queen" und "First Dates" die höchsten Spot-Reichweiten erzielt wurden.

Zum Verständnis der XRP: Hier handelt es sich um eine Brutto-Reichweite, die Einzel-Reichweite jeder Ausstrahlung wird somit aufaddiert. Ein Beispiel: Läuft ein Spot zehn Mal und erreicht dabei jeweils fünf Prozent der gemessenen Vodafone-Haushalte, ergibt das für den gesamten Tag 50 XRP - auch wenn es immer die gleichen fünf Prozent gewesen wären.

© AdScanner

Beim Ranking der meistausgestrahlten Spots fiel die Entscheidung auch am Mittwoch wieder zwischen Smava und Lillydoo - diesmal wieder mit einem leichten Vorsprung für die Windeln, gar nicht allzu weit entfernt lag aber auch bereits ein 10-Sekünder von Peek und Cloppenburg, der es auch auf sehr stattliche 160 Ausstrahlungen brachte - was bemerkenswert ist, wenn man bedenkt, dass Peek und Cloppenburg auf Platz 7 mit 112 Ausstrahlungen für einen 20-Sekünder gleich nochmal im Raking vertreten ist.