am 29.04.2022 - 08:55 Uhr

Das Finale zum Greifen nah – und noch dazu möglicherweise ein deutsches Endspiel. In der UEFA Europa League haben am Donnerstag sowohl RB Leipzig als auch Eintracht Frankfurt ihre Halbfinal-Hinspiele gewonnen. Während die roten Bullen bei RTL+ spielten und es somit keine Reichweiten gibt, trat die Eintracht im Free-TV bei RTL auf. Deren Gastspiel bei West Ham bescherte RTL im ersten Durchgang 4,94 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die zweite Halbzeit sorgte für die höchste am Donnerstag gemessene Reichweite, nämlich 5,51 Millionen.

Somit kam man nicht ganz an die Werte heran, die das Match gegen Barcelona vor zwei Wochen holte. Damals verfolgten über sechseinhalb Millionen Fans die zweite Halbzeit. Für RTL war die dieswöchige Europa-League-Übertragung aber dennoch ein klarer Erfolg: Mit 22,6 Prozent Marktanteil während der ersten 45 Minuten und sogar 27,7 Prozent nach dem Seitenwechsel war dem Sender auch in der Zielgruppe die Marktführung nicht zu nehmen. Mit 14,1 Prozent Tagesmarktanteil setzte sich RTL bei den Jüngeren vor ProSieben mit 12,5 Prozent.

Konkurrenzlos war man aber keinesfalls. Im Ersten wusste ein weiterer "Wien-Krimi" zu überzeugen. Der ab 20:15 Uhr gesendete 90-Minüter punktete mit 5,2 Millionen Zuschauenden. 18,9 Prozent Marktanteil wurden insgesamt gemessen. Auch bei den 14- bis 49-Jährighen lag der Krimi mit 8,2 Prozent über der Sendernorm. Und bei ProSieben machte "Germany's Next Topmodel" einmal mehr eine gute Figur. Die Casting-Show gab gegenüber der Vorwoche, als man sich wieder die 20-Prozent-Marke näherte, leicht nach, war mit 17 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen aber dennoch ein absoluter Erfolg. 1,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer schauten zwischen 20:15 und 23:30 Uhr zu.

Die neue Staffel der "Carolin Kebekus Show" startete derweil im Ersten ab 22:50 Uhr mit schwachen Ergebnissen. Mehr als 5,3 Prozent Marktanteil waren im Gesamtmarkt nicht drin. Das war die schlechteste Quote, die bis dato gemessen wurde. Und auch bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 4,9 Prozent nicht gut. Nur eine Sendung hatte bisher weniger erbracht. Insgesamt verfolgten 0,91 Millionen Menschen die Sendung. Noch schlechter schnitt nach 23:30 Uhr "Limbus – Zur Hölle mit Tahnee" ab. Hier stürzten die Werte auf 3,2 Prozent insgesamt (340.000 Zusehende), bei den Jüngeren floppte das Format mit drei Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV