Quotenerfolg für Vox: Der am Donnerstagabend zur besten Sendezeit ausgestrahlte Film "R.E.D. 2 – Noch älter. Härter. Besser." machte seinem Titel alle Ehre. Mit 8,7 Prozent Marktanteil holte der Streifen die zweitbeste Quote des Vox Starkinos im Jahr 2022. Nur "Lucy" war im Januar mit fast zehn Prozent noch stärker unterwegs. 1,60 Millionen Menschen sahen nun an diesem Donnerstag das Primetime-Programm von Vox. Ab 22:30 Uhr schloss sich "Spy Game – Der finale Countdown" an und auch hier passten die Quoten. Gemessen wurden noch 6,1 Prozent. Somit platzierte sich Vox am Donnerstag klar vor Sat.1 und stand auch besser da als etwa RTLzwei und Kabel Eins.

Bei Kabel Eins lief die neue Sendung "Über Geld spricht man doch!" an. Die Auftaktfolge holte unspektakuläre 4,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. Rund 700.000 Menschen schauten im Schnitt zu, der Sender dürfte angesichts der Werte zunächst zufrieden sein. Danach steigerte sich das "K1 Magazin" auf 5,7 Prozent. Für schöne Quoten sorgte am Vorabend bereits "Mein Lokal, dein Lokal – Der Profi kommt" – ab kurz vor 18 Uhr erreichte die Produktion starke 7,2 Prozent. Die Sendung wird mittlerweile auch morgenfüllend eingesetzt – mit gleich fünf Folgen ab 5:30 Uhr. Hier besteht aber noch viel Luft nach oben. Die Zielgruppen-Marktanteile im Frühprogramm schwankten zwischen eineinhalb und rund vier Prozent in der Zielgruppe.

Zurück zur Primetime, wo RTLzwei mit "Dickes Deutschland" auf Augenhöhe mit Kabel Eins unterwegs war. 720.000 Menschen sahen die 20:15 Uhr-Sendung von RTLzwei, bei den Jüngeren ergab sich daraus eine Quote in Höhe von 4,5 Prozent. Am Nachmittag wusste zudem der Neustart "SOS – Retter im Einsatz" mit 5,6 Prozent bei der 16:05-Uhr-Folge erstmals zu überzeugen. Die Quoten sind hier noch sehr schwankend; am Dienstag etwa fielen sie sogar auf weniger als ein Prozent.

Schwankend sind auch die Ergebnisse von "Kühlschrank öffne dich!" in Sat.1. Nach dem Rekord der Vorwoche ging es diesmal wieder bergab. Die Kochshow mit Moderatorin Ruth Moschner verzeichnete ab 20:15 Uhr nur noch sechs Prozent in der Zielgruppe. Ein richtiger Flop war danach die "akte", die weit schlechter lief als das parallel gezeigte "K1 Magazin" – mehr als drei Prozent Marktanteil waren für die Sat.1-Traditionsmarke nicht mehr drin.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV