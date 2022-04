am 30.04.2022 - 08:50 Uhr

"The Voice Kids" hatte bei Sat.1 in dieser Staffel eigentlich eine ziemlich gute Entwicklung genommen, die Marktanteile waren zunächst Woche für Woche gestiegen ehe sie an Karfreitag - allerdings auch ohne Konkurrenz durch "Let's Dance" - bei über 11 Prozent angelangt waren. Dann waren allerdings auch die Blind Auditions beendet und damit für viele offenbar auch der Reiz weg. Vergangene Woche brachen die Quoten dann schon deutlich ein und auch eine Woche vorm Finale sah es nun nicht besser aus.

Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen ging im Gegenteil sogar noch minimal weiter auf 7,7 Prozent zurück. Das ist zwar noch immer mehr als der Sat.1-Senderschnitt, der derzeit nur 6,6 Prozent beträgt, das sollte für ein Highlight-Format eines Senders aber kaum die Messlatte sein. Insgesamt hatten am Freitagabend 1,39 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, während der Blind Auditions waren es regelmäßig um die 1,75 Millionen gewesen.

Gegen "Let's Dance" war damit natürlich nicht anzukommen, selbst wenn auch die RTL-Show derzeit von ihren Bestwerten und Marktanteilen jenseits der 20-Prozent-Marke ein Stück entfernt ist. Mit 18,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen dominierte die Sendung den Abend beim jüngeren Publikum trotzdem sehr deutlich. Auch die Gesamt-Reichweite konnte sich mit 3,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sehen lassen, lag aber gleichwohl auf dem niedrigsten Wert dieser Staffel bislang. Gut funktioniert hat das Zusammenspiel mit dem anschließenden "Exclusiv Spezial" zu "Let's Dance", das den Marktanteil in der klassischen Zielgruppe noch bis nach Mitternacht bei sehr guten 17,2 Prozent halten konnte. In diesem Umfeld war dann auch das "RTL-Nachtjournal" sehr erfolgreich mit 15,2 Prozent Marktanteil unterwegs.

Zufrieden sein kann man mit dem Freitagabend auch bei der RTL-Schwester Vox: Der neueste "Goodbye Deutschland"-Ableger "Liebe bis ans Ende der Welt" lag mit 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erneut sehr ordentlich im Rennen. RTLzwei kam mit "Stirb langsam 2" auf solide 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und auch Kabel Eins zog sich achtbar aus der Affäre: Der "Navy CIS"-Marathon startete zwar mit nur 3,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schlecht, schon die zweite Folge lag aber bei 4,8 Prozent und im weiteren Verlauf ging's bis auf 6,3 Prozent nach oben. Enttäuschend lief's hingegen für ProSieben, wo "Star Wars: Die dunkle Bedrohung" 6,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte.

