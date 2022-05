am 02.05.2022 - 08:57 Uhr

9,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich am Sonntagabend um 20:15 Uhr für den "Tatort: Warum" aus Franken. Das entsprach beim Gesamtpublikum einem herausragenden Marktanteil von 29,7 Prozent und auch in der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen entschied sich jeder Vierte, der am Sonntagabend vor dem Fernseher saß, für den Krimi im Ersten. Natürlich reichte das für den Tagessieg bei Jung und Alt.

Doch Das Erste belegte in den Quotencharts das Treppchen sogar komplett - und zwar beim Gesamtpublikum wie auch bei den 14- bis 49-Jährigen gleichermaßen. Neben der "Tagesschau", die allein im Ersten 7,03 Millionen Menschen und Marktanteile von 24,3 Prozent beim Gesamtpublikum und 25,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte, platzierte sich auch noch "Anne Will" vor allen Primetime-Sendungen der Konkurrenz. Mit 4,37 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte der Talk 17,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 14,7 Prozent erzielt.

Die ZDF-Reihe "Ella Schön", die kommende Woche zum letzten Mal läuft, konnte da nicht mithalten und erreichte mit 4,21 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern nur einen Marktanteil von 13,4 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 7,1 Prozent erzielt. Das "heute-journal" erreichte im ZDF sogar ein paar Menschen mehr und konnte ein Reichweite von 4,26 Millionen Zuschauerinnen und Zsuchauern vorweisen.

Fürs ZDF lief's aber auch schon am Vorabend gut, wo "Terra X: Ein Moment in der Geschichte" 3,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zählte. 13,8 Prozent betrug hier der Marktanteil. Das erste ging mit seiner "Sportschau" hingegen ziemlich unter: Nur 1,45 Millionen Personen sahen hier zu, mehr als 6,1 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum war damit nicht zu holen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lief es mit 4,4 Prozent Marktanteil ebenfalls schlecht.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV