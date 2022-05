Während der "Tatort" das TV-Geschehen am Sonntagabend 25 Prozent Marktanteil auch bei den 14- bis 49-Jährigen dominierte, taten sich die großen Privatsender am Abend des 1. Mai durch die Bank recht schwer. Bei RTL etwa verharrte "Ninja Warrior Germany - Allstars" auf dem schwachen Niveau der vergangenen Woche und kam wieder nur auf 9,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt hatten nur 1,48 Millionen Menschen eingeschaltet, nochmal minimal weniger als beim bisherigen Tiefstwert eine Woche. "Stern TV am Sonntag" kam danach auf 8,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Doch die übrigen Privaten reihten sich trotzdem noch dahinter ein. ProSieben blieb mit dem Film "3 Engel für Charlie" blass bei 8,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe, in Sat.1 kam der Kerkeling-Film "Der Junge muss an die frische Luft" nicht über 6,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus. 1,62 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier insgesamt zu. Kabel Eins erzielte mit "Die Simpsons - Der Film" einen Zielgruppen-Marktanteil von 4,1 Prozent, RTLzwei ging mit "Happy Deathday" und nur 3,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen völlig unter.

Vox schlug sich zwar besser, "Grill den Henssler" konnte den zuletzt gestiegenen Marktanteil aber nicht bestätigen und blieb nun wieder bei 7,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe hängen - ein solider Wert, mehr aber auch nicht. 1,47 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden hier insgesamt gezählt. "Prominent" konnte im Anschluss auf 7,4 Prozent Marktanteil zulegen.

Während die Sonntags-Primetime also ein recht schwieriges Feld war, kann man sich bei RTL zumindest über einen erfolgreichen Vorabend freuen: "Martin Rütter - Die Welpen kommen" überzeugte dort ab 17:30 Uhr mit 12,4 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Die Gesamt-Reichweite lag mit 2,01 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern deutlich höher als in der Primetime bei den Ninjas. In Sat.1 verlor "Das große Backen - Die Profis" in Woche 2 hingegen etwas an Boden, lag mit 8,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe aber noch klar überm Senderschnitt. 1,09 Millionen Personen sahen zu, 130.000 weniger als eine Woche zuvor. Zufrieden sein kann man bei Vox mit den erreichten 8,5 Prozent Marktanteil für "Ab ins Beet". Bei RTLzwei erreichte "Grip" gute 5,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV