Während Sat.1 vor einem Jahr mit seiner Datingshow "5 Senses for Love" noch steigende Marktanteile verzeichnete, sieht es für das ganz ähnlich gelagerte Nachfolge-Format "Liebe im Sinn" derzeit alles andere als rosig aus. In der vierten Woche musste die Sendung nun sogar neue Tiefstwerte hinnehmen: In Konkurrenz zu "Jenke", der "Höhle der Löwen" und "Bauer sucht Frau International" reichte es am Montagabend für gerade mal noch 540.000 Zuschauerinnen und Zuschauer.

Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil dementsprechend bei lediglich 2,0 Prozent und auch in der Zielgruppe war für das "Heiratsexperiment" nur ein äußerst desolater Wert von 4,1 Prozent drin. Zum Vergleich: ZDFneo verzeichnete mit "Inspector Barnaby" fast zwei Millionen Menschen. Bei den 14- bis 49-Jährigen reihte sich Sat.1 derweil noch hinter Kabel Eins ein, das mit dem Spielfilm "Snitch - Ein riskanter Deal" auf 4,7 Prozent kam. Auch "Die Geissens" waren bei RTLzwei, trotz rückläufiger Quoten, mit Werten von 5,1 und 5,2 Prozent erfolgreicher als "Liebe im Sinn".

Der Tiefpunkt des Abends war für Sat.1 damit aber noch gar nicht erreicht, denn die einst bei ProSieben gezeigte Kuppelshow "Kiss Bang Love" geriet im Anschluss mit nur 3,4 Prozent Marktanteil sowie insgesamt 320.000 Zuschauenden unter die Räder. Ab 23:32 Uhr versagte die Wiederholung von "Liebe im Sinn" schließich mit nur 1,5 Prozent vollends. Die Quittung war ein komplett ernüchternder Tagesmarktanteil von 5,1 Prozent in der Zielgruppe, der einen abgeschlagenen sechsten Platz zur Folge hatte.

Mit Problemen kämpfte Sat.1 allerdings schon um 16:00 Uhr, wo die "Klinik am Südring" nicht über 5,4 Prozent Marktanteil hinauskam. "Die Gemeinschaftspraxis" und "Lenßen übernimmt" fielen anschließend sogar auf weniger als vier Prozent zurück. Und auch "K11" konnte am Vorabend mit seinem Doppelpack nichts reißen: Hier verharrten die Marktanteile in der Zielgruppe bei nur 4,4 und 3,3 Prozent.

