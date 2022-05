Fortan an gleich zwei Abenden werden sich Sandra Maischberger und Markus Lanz duellieren. Am Dienstag setzte Das Erste erstmals auf Dienstagsfolgen von "Maischberger" und dürfte mit dem Ergebnis prompt sehr zufrieden sein. Die 75 Minuten lange Talkrunde, in der natürlich unter anderem über den Putin-Krieg gesprochen wurde, kam auf 11,6 Prozent Marktanteil. Somit lief die Dienstagsfolge nur etwas schwächer als Mittwochsfolgen zuletzt im Schnitt. 1,46 Millionen Menschen schauten ab 22:50 Uhr zu. Im grünen Bereich lag die Quote zudem bei den 14- bis 49-Jährigen: Hier wurden 7,7 Prozent gemessen. Im Vergleich mit dem "Talk am Dienstag" (verschiedene Talkreihen wechselten sich unter dem Label ab) steht "Maischberger" direkt richtig gut da. Eine höhere Quote erreichte der "Talk am Dienstag" nämlich nie.

An "Markus Lanz" zog "Maischberger" dennoch nicht vorbei. Lanz talkte, ebenfalls zu Fragen rund um die Lage in Russland und der Ukraine, vor 1,97 Millionen Zuschauenden. Zwischen 22:50 und kurz nach Mitternacht lag die Gesamtquote im Schnitt bei starken 15,3 Prozent, bei den Jüngeren wurden glatt zehn Prozent erreicht. Gut lief in der ZDF-Primetime zudem schon Nelson Müllers "Fett-Kompass" mit 10,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Zweistellige Werte – das schafften Vox und RTL beispielsweise nicht am Dienstagabend.

Im Ersten kamen die Serien "Die Kanzlei" und "In aller Freundschaft" auf je 4,06 Millionen Zuschauende. In Nordrhein-Westfalen wirft unterdessen die Wahl eines neuen Landtags ihre Schatten voraus. Ab 20:15 Uhr sendete der WDR daher einen Fünfkampf. Die "Wahlarena" interessierte im Schnitt 450.000 Personen ab drei Jahren. 1,7 Prozent Marktanteil wurden insgesamt ermittelt, 1,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Auch Nachrichtensender Welt war am Dienstag ziemlich gefragt. Bei den 14- bis 49-Jährigen erreichte er exakt zwei Prozent Tagesmarktanteil und belegte somit im Tagesranking den zehnten Rang.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV