Vier Tage vor der Landtagswahl in Schleswig-Holstein haben sich Daniel Günther (CDU) und seine Herausfordernden Thomas Losse-Müller (SPD) und Monika Heinold (Grüne) im NDR Fernsehen ab 21 Uhr in einem Triell präsentiert. Doch das Interesse an dem 75 Minuten langen Format hielt sich eher in Grenzen. Bundesweit kam die Sendung auf rund 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer (1,3%). Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 0,5 Prozent Marktanteil ermittelt.

Im NDR-Sendegebiet erreichte das Triell knapp 200.000 Zuschauende – und mit 4,2 Prozent Marktanteil keinen allzu guten Wert. Zum Vergleich: Die direkt davor gelaufene Sendung "Expeditionen ins Tierreich" sahen im NDR-Gebiet mehr als doppelt so viele Menschen, nämlich 412.000. Im Ersten hat die Serie "Die Glücksspieler" derweil weitere Zusehende verloren. Die Folgen drei und vier hielten nicht mit den Auftaktwerten mit, sie erreichten noch 2,48 und 2,06 Millionen linear Zusehende. Mit 9,8 und 8,0 Prozent Marktanteil landete der Doppelpack zwischen 20:15 und 21:45 Uhr unter dem Senderschnitt. Auch bei den Jüngeren stellte sich angesichts von 6,0 und 4,9 Prozent allenfalls mäßiger Erfolg ein. Gut schlug sich am späteren Abend ab kurz vor 23 Uhr "Maischberger" mit 13,4 Prozent bei allen Fernsehenden.



Erfolge feierte auch DMAX. Mit 2,4 Prozent Tagesmarktanteil in der Zielgruppe wurde der Männersender das stärkste Spartenprogramm am Mittwoch. In der Primetime funktionierten "Die Schatzsucher – Goldrausch in Alaska" richtig gut. Zwei Episoden erzielten 3,4 und 3,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Insgesamt schauten 550.000 und 530.000 Menschen zu. In der Daytime sicherten sich die "Steel Buddies" ab 17:15 Uhr knapp drei Prozent bei den Werberelevanten.

Gefragt war am Mittwochabend obendrein auch das Programm von One. Der Spartensender setzte um 20:15 und 21 Uhr auf "Miss Fishers neue mysteriöse Mordfälle" und "Miss Fishers mysteriöse Mordfälle": 2,8 und 2,6 Prozent Marktanteil fuhr der Sender mit diesen Ausstrahlungen ein, 0,71 sowie 0,66 Millionen Leute schauten zu. Noch stärker war – wie üblich – ZDFneo unterwegs. Ein "Wilsberg"-Doppelpack bescherte dem Sender am Mittwochabend 1,62 und 1,23 Millionen Fans, woraus 6,3 und 6,1 Prozent Marktanteil gesamt resultierten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV