Hinlänglich ins Gehirn eingebrannt hat sich, dass Malle gemäß eines gerne angestimmten Liedes nur einmal im Jahr ist. Nun kommt hinzu: Auch die große Bundesliga-Neuner-Konferenz ist nur einmal im Jahr. Seit der Saison 21/22 werden nur noch am 34. Spieltag alle neun Matches am Samstagnachmittag um 15:30 Uhr angepfiffen. Sky übertrug alle Partien gleichzeitig und sicherte sich damit im Schnitt 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Mit 14,5 Prozent Marktanteil lief es prächtig. Bei den 14- bis 49-Jährigen kam die Übertragung auf 0,56 Millionen Zusehende und 26,8 Prozent Marktanteil. Inkludiert sind in diesen Werten schon die extra ausgewiesenen Ergebnisse des "Topspiels" am Nachmittag zwischen Wolfsburg und Bayern, welches sich um die 80.000 Fußballfans nicht entgehen lassen wollten. Weil das beste Spiel des Nachmittags von Sky extra vermarktet wird, wird es auch einzeln ausgewiesen.



Mit den etwas mehr als einer halben Million jungen Zuschauerinnen und Zuschauern war die Sky-Konferenz übrigens das gefragteste Fernsehprogramm am Samstag abseits des "ESC" und der "Tagesschau". Ganz knapp überholte die Pay-TV-Übertragung auch die "Sportschau" im Ersten, die am Vorabend auf 530.000 junge Zuschauerinnen und Zuschauer kam. 19,8 Prozent Marktanteil gingen damit einher. Insgesamt schauten 3,1 Millionen Menschen zu. In der Spitze kratzte Sky übrigens sogar an der 30-Prozent-Marke. Um 17:29 Uhr, also direkt nach Konferenz-Ende, lag Sky bei 29,8 Prozent Marktanteil.

"Das aktuelle Sportstudio" im ZDF, das sich nach 23 Uhr mit der Bundesliga befasste, musste gegen den "ESC" antreten und hatte es entsprechend schwerer. Die 75 Minuten lange Sendung erreichte 9,8 Prozent, was angesichts der enormen Konkurrenz aber ein gutes Ergebnis ist. 1,76 Millionen Menschen ab drei Jahren schalteten ein.

