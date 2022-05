Weniger als zwei Millionen Menschen sahen am Donnerstabend die Folgen drei und vier der neuen ZDF-Serie "Wendehammer". Um da irgendetwas schön zu reden, braucht das Format vermutlich richtig starke Abrufzahlen in der Mediathek, die aber sind noch nicht öffentlich bekannt. Linear kam die Sendung also ab 20:15 Uhr auf 1,98 Millionen Zusehende, eine Dreiviertelstunde später wurden 1,93 Millionen gemessen. Sieben Tage eher lagen die Reichweiten um etwa eine Million höher. Insgesamt fielen die Marktanteile an diesem Donnerstag auf schlechte 7.5 sowie 7,1 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen landete man mit drei und 3,4 Prozent weit unter Senderschnitt.

Schlecht schnitt am späteren Abend "Die Carolin Kebekus Show" ab, die im Gesamtmarkt nicht über fünfeinhalb Prozent (830.000 Zusehende) hinauskam und zumindest linear auch bei den Jüngeren angesichts von 4,8 Prozent nicht erfolgreich war.

