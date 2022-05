Nach den ersten Sendewochen der RTL-"Retourenprofis" wäre eine Wette darauf, dass jenes Format mal ein langlebiges sein wird, wohl extrem mutig gewesen. Inzwischen könnten sich auch weniger risikofreudige Personen daran versuchen. An drei der bisher vier Tage in dieser Woche holte die RTL-Nachmittagssendung nämlich zweistellige Marktanteile, Anfang der Woche gab es mit etwas mehr als 15 Prozent in der Zielgruppe gar einen frischen Rekord. Auch am Donnerstag lief es für den Doppelpack zwischen 15 und 17 Uhr nun recht ordentlich. 11,8 und 10,8 Prozent wurden bei den 14- bis 49-Jährigen gemessen. Davor punktete das inzwischen drei Stunden lange "Punkt 12" mit 14,7 Prozent.

Kabel Eins setzte am Donnerstag ab kurz nach zehn auf gleich sechs "Castle"-Folgen am Stück, der Marathon bescherte dem Sender mehr oder weniger solide Werte zwischen 3,2 Prozent (gleich bei der ersten Folge) und 6,3 Prozent (ab 11:06 Uhr). Im Abendprogramm des Senders machte dann einmal mehr "Über Geld spricht man doch!" eine recht gute Figur. Die Sendung erreichte genau fünf Prozent Marktanteil bei den Umworbenen. Schwerer tat sich Vox mit Teilen seines Nachmittagsprogramme. So fiel "4 Hochzeiten – Von Braut zu Braut" diesmal auf ungewöhnlich niedrige 2,6 Prozent bei den Umworbenen. Schon die Folgen von Montag bis Mittwoch gaben um 16 Uhr mit bis zu 4,4 Prozent kein allzu gutes Bild ab.

"Shopping Queen" und "Zwischen Tüll und Tränen" holten am Donnerstag im direkten Umfeld 5,5 Prozent. Auf sechs Prozent kam der 20:15-Uhr-Spielfilm "The Great Wall". Er landete somit vor RTLzwei, das zur besten Sendezeit mit "Hartes Deutschland" auf nicht wirklich prickelnde 4,1 Prozent gelangte.

Gut unterwegs war Super RTL, dessen Ausstrahlung von "CSI: Miami" nach 22 Uhr fast 700.000 Menschen begeisterte. Bei den Jüngeren kam die dritte Folge des Abends auf gute 3,8 Prozent. Im Disney Channel sicherte sich "Fluch der Karibik – Am Ende der Welt" nicht allzu berauschende 260.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Blockbuster erreichte in der klassischen Zielgruppe gute 2,1 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV