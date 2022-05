am 23.05.2022 - 09:16 Uhr

Und Sat.1 wäre gut beraten gewesen, das "Frühstücksfernsehen am Sonntag" noch um eine Stunde zu verlängern, denn mit der anschließenden "Sat.1 Reportage" erreichte der Sender nicht einmal mehr halb so viele Menschen. In der Zielgruppe brach der Marktanteil auf 3,9 Prozent ein. Für die Rankingshow "111 schräge Spritztouren" waren im weiteren Verlauf sogar nur 2,7 Prozent Marktanteil drin. Erst danach konnten sich die Sat.1-Quoten allmählich wieder erholen.

In glänzender Verfassung präsentierte sich derweil der "ZDF-Fernsehgarten", der trotz sommerlicher Temperaturen zur Mittagszeit im Schnitt 1,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer unterhielt. Beim Gesamtpublikum lag der Marktanteil bei sehr guten 17,1 Prozent. Zugleich fuhr der "Fernsehgarten" beim jungen Publikum mit 9,2 Prozent seinen bislang besten Marktanteil in der laufenden Saison ein. Auch "Das Duell der Gartenprofis" punktete danach noch mit 9,0 Prozent sowie insgesamt 1,50 Millionen Menschen.

Am Abend war das ZDF dann zudem, der stärkste Gesamt-Verfolger des "Tatorts" - dank der Lindström-Schmonzette "Liebe verjährt nicht", die mit 4,24 Millionen Zuschauenden auf 14,9 Prozent Marktanteil kam. Junges Publikum ließ sich für den Film aber kaum begeistern: Bei den 14- bis 49-Jährigen waren nämlich nur 3,8 Prozent drin. Meistgesehene ZDF-Sendung des Tages war übrigens das "heute-journal", das sich auf 4,59 Millionen Menschen und 18,0 Prozent Marktanteil steigerte. Zum Vergleich: "Anne Will" kam trotz des starken Vorlaufs auf 3,88 Millionen.

