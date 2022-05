Sechs Folgen der Serie "Becoming Charlie" zeigte ZDFneo am Dienstagabend auf dem Sendeplatz, auf dem alte Krimis des ZDF sonst starke Marktanteile und Reichweiten einfahren. Vergangene Woche etwa – nur um ein Beispiel zu nennen – gelangte "München Mord" auf rund 1,1 Millionen Zusehende. Davon war die neue Serie, die hauptsächlich für die Mediathek entstand, nun meilenweit entfernt. Im Linearen war sie, daran führt kein Weg vorbei, ein Flop.

0,19 Millionen Menschen sahen noch die erste Episode. Folge zwei, die um 20:30 Uhr startete, interessierte dann schon nur noch 0,1 Millionen Menschen, ab 20:47 Uhr lag die Reichweite bei 0,08 Millionen. Die Quote insgesamt ging von anfänglich schon nicht sehr starken 0,7 auf 0,3 Prozent zurück. Auf diesem Niveau bewegten sich dann auch die weiteren Folgen.



Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ging im Verlaufe des Serienmarathons Publikum verloren. Die Reichweite fiel von 70.000 Zuschauerinnen und Zuschauern während Folge eins auf um die 20.000 bis 30.000 bei den späteren Folgen. Erreichte die 20:15-Uhr-Folge in dieser Altersklasse noch ein Prozent Marktanteil, waren es am Ende 0,3 oder 0,4 Prozent. Nicht uninteressant: Das diesmal um 22:45 Uhr gestartete "München Mord" hatte mit rund 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern am späten Abend mehr Publikum als die neue Serie zur Primetime.

"Becoming Charlie" war somit weniger gefragt als die lineare Premiere der US-Serie "Roswell, New Mexico" bei sixx. Eine Doppelfolge kam auf 220.000 und 160.000 Zusehende insgesamt. Die zunächst erreichten 1,4 Prozent Marktanteil mögen ordentlich sein, doch auch hier fiel der Wert deutlich zurück, als die zweite Episode lief: Auf nur noch 0,9 Prozent. Gut schlug sich um 20:15 Uhr Nitro – hier holte der Film "Pacific Rim: Uprising" rund 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Das ist auch deshalb ein wenig erstaunlich, weil der Streifen erst zwölf Tage zuvor zur besten Sendezeit bei Vox lief – und damals knapp 800.000 Menschen erreichte.

Mehr zum Thema "Becoming Charlie" bei ZDFneo: Unterhaltung mit Haltung

Quelle für alle Daten in diesem Artikel: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK ; videoSCOPE 1.4, Marktstandard: TV